ຂ່າວສານ

ເລິມ​ດົ່ງ​ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ກາ​ນ​ຕ້ານ IUU

ເຮືອຫາປາແຕ່ລະລຳ, ກັບຕັນແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ ໄດ້ສ້າງເອກະສານຄຸ້ມຄອງ, ອຸປະກອນຕິດຕາມວິວັດການເດີນທາງໄດ້ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈຳ ແລະ ລາຍງານຕາມປະຈຳອາທິດ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງກຳປັ່ນຫາປາຢູ່ທ່າກຳປັ່ນໃນບໍລິເວນແຂວງເລິມດົງໄດ້ປະຕິບັດເປັນປະຈຳ

ໂດຍປະຕິບັດ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຄະນະກຳມະການເອີລົບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແຂວງເລິມດົ່ງ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ຢ່າງຄົບຊຸດ, ຂ້ຽວຂາດ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງຄວາມເປັບລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ ແລະ ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງໂດຍໄວ.

ຢູ່ຕາແສງລາຍີ, ແຂວງເລິມດົ່ງ, ກຳລັງຕຳຫຼວດພວມຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນຈຸດສຸມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU. ເຮືອຫາປາແຕ່ລະລຳ, ກັບຕັນແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ ໄດ້ສ້າງເອກະສານຄຸ້ມຄອງ, ອຸປະກອນຕິດຕາມວິວັດການເດີນທາງໄດ້ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈຳ ແລະ ລາຍງານຕາມປະຈຳອາທິດ. ທ່ານພັນຕີ ຫງວຽນວັນເຕິບ, ຮອງຫົວໜ້າຕຳຫຼວດຕາແສງ ລາຍີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງກຸ່ມໄປກວດກາຢັ້ງຢືນ ແລະ ສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາເຈົ້າຂອງກຳປັ່ນ, ຜູ້ຂັບກຳປັ່ນ, ກັບຕັນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນບັນດາກຳປັ່ນ. ມີກຳປັ່ນທັງໝົດ 1.158 ລຳໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນລະບົບ VNeID.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການນຳກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າອວຍພອນ ທ່ານ ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ

ການນຳກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າອວຍພອນ ທ່ານ ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ

ທ່ານ ພົນຕີ ເລ ກວກ ຮຸ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ, ປະທານກອງປະຊຸມ ຫວຽດນາມ-ລາວ ໃນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນ ທ່ານ ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ.
