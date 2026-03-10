ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມອບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງສະພາທິດສະດີສູນກາງ ອາຍຸການ 2026 – 2031
ເມື່ອມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກບົ່ງຕົວຊັບຊ້ອນທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ ອາຍຸການ 2026 – 2031, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການບູລະນະ ແລະ ເປີດຕົວສະພາທິດສະດີສູນກາງ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ຮີບເຮັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນຳວຽກງານທິດສະດີຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາໜ້າທີ່ໃຫຍ່ຂອງພັກ, ຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາວ່າ:
“ສະພາທິດສະດີສູນກາງຕ້ອງສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດເປັນແກ່ນສານໃນວຽກງານທິດສະດີຂອງພັກ, ໃນສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ. ວຽກງານທິດສະດີນັບມື້ນັບມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດ ເພາະວ່າທິດສະດີປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານແນວຄິດ, ເຂັມຊີ້ທິດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ ດ້ວຍວິໄສທັດຍຸດທະສາດຍາວນານ, ຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແຕ່ລະຍຸກສະໄໝເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ.”