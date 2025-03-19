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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ສະເໜີບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມໂຕເລີມ ໄດ້ໃຫ້ການ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາທຸລະກິດອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC) ນຳໂດຍທ່ານ Ted Osius, ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ USABC.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ໃຫ້ການ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາທຸລະກິດອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC) ນຳໂດຍທ່ານ Ted Osius ປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ USABC

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມື ຍຸດທະສາດ, ໃນນັ້ນ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສືບຕໍ່ແມ່ນພື້ນຖານ ແລະ ເປັນ ກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ປະຕິບັດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບອາເມລິກາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ໃນນັ້ນມີການສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີ USABC ຈົ່ງຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງອາຊຽນ, ຊຶ່ງເປັນ ຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ່ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຍັງເປັນກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຂອງບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີອາເມລິກາ.

  ສ່ວນທ່ານ Ted Osius ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ; ຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຫວຽດນາມ ເພື່ອບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ New Delhi, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອິນເດຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla.
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