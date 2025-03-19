ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ສະເໜີບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມື ຍຸດທະສາດ, ໃນນັ້ນ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສືບຕໍ່ແມ່ນພື້ນຖານ ແລະ ເປັນ ກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ປະຕິບັດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບອາເມລິກາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ໃນນັ້ນມີການສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີ USABC ຈົ່ງຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງອາຊຽນ, ຊຶ່ງເປັນ ຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ່ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຍັງເປັນກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຂອງບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີອາເມລິກາ.