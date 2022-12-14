ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານໃນການປັບປຸງ, ປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນ ຂັ້ນສູງ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ໂດຍທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ, ປົກປັກຮັກສາ ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດລາວ ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ສະເໜີວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ 2 ປະເທດສົມທົບກັນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ການນຳຂັ້ນສູງລະຫວ່າງ 2 ພັກ ແລະ 2 ປະເທດ ແລະ ສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.