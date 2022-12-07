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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7/12, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນການທະຫານຂັ້ນສູງຂອງລາວ ໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດຊຶ່ງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງປ້ອງກັນປະເທດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2022.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງແລະທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ   

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງ 2 ປະເທດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງມີໄຊ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດອະນຸສັນຍາ ແລະ ໂຄງການ ແຜນງານຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງສາຍພົວພັນແບບພິເສດຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນທົ່ວກອງທັບ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ຂອບອົກຂອບໃຈ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງນັບແຕ່ກ່ອນ ມາເຖິງ ປະຈຸບັນ, ໃນນັ້ນມີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຜູກພັນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຂອງກອງທັບລາວ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຢືນຢັນຄວາມໝາຍຂອງການພົວພັນແບບພິເສດຫວຽດນາມ - ລາວ.

ສ່ວນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ ຢືນຢັນວ່າ: ບໍ່ວ່າໃນສະພາບການໃດກໍ່ຕາມ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນ ປະເທດລາວ ຈະສົມທົບກັນຢ່າງ ແໜ້ນແຟ້ນ ກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ເພື່ອປະຕິບັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ທີ່ສອງພັກ ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
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