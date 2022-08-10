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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດນິວເຄຼຍປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ

ປະຈຸບັນ ແມ່ນໄລຍະເວລາບັນດາປະເທດມີອາວຸດນິວເຄຼຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດນິວເຄຼຍກ່ອນ (NFU), ບໍ່ນຳໃຊ້ ຫຼື ນາບຂູ່ບັນດາປະເທດບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍ. ທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີປະເທດໃດນຳໃຊ້ນິວເຄຼຍນັ້ນຈະບໍ່ມີສົງຄາມນິວເຄຼຍ.

ປະຈຸບັນ ແມ່ນໄລຍະເວລາບັນດາປະເທດມີອາວຸດນິວເຄຼຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດນິວເຄຼຍກ່ອນ (NFU), ບໍ່ນຳໃຊ້ ຫຼື ນາບຂູ່ບັນດາປະເທດບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍ. ທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີປະເທດໃດນຳໃຊ້ນິວເຄຼຍນັ້ນຈະບໍ່ມີສົງຄາມນິວເຄຼຍ.

    

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: Kyodo/ TTXVN)

ວັນທີ 8 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດມີອາວຸດນິວເຄຼຍ ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາບໍ່ບຸກໂຈມຕີນາບຂູ່ດ້ວຍອາວຸດປະລະມານູ, ພ້ອມທັງກ່າວເຕືອນວ່າ ການຊ່ວງເສັງດ້ານອາວຸດນິວເຄຼຍໄດ້ກັບຄືນມາໃນສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງສາກົນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ Guterres ຢັ້ງຢືນວ່າ: ປະຈຸບັນ ແມ່ນໄລຍະເວລາບັນດາປະເທດມີອາວຸດນິວເຄຼຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດນິວເຄຼຍກ່ອນ (NFU), ບໍ່ນຳໃຊ້ ຫຼື ນາບຂູ່ບັນດາປະເທດບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍ. ທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີປະເທດໃດນຳໃຊ້ນິວເຄຼຍນັ້ນຈະບໍ່ມີສົງຄາມນິວເຄຼຍ.

        ຜູ້ນຳ ສປຊ ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ: ປະຈຸບັນ, ຢູ່ໃນໂລກມີລະເບີດນິວເຄຼຍປະມານ 13.000 ລູກ ກໍ່ຄືບັນດາບ້ວງເງິນລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອຫັນສາງອາວຸດນິວເຄຼຍເປັນທັນສະໄໝ. ທ່ານຖືວ່າ ຄວນຢຸດຕິການກະທຳ ແລະ ນຳໃຊ້ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວເພື່ອຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຕ້ານຄວາມທຸກຍາກ, ອຶດຫິວ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມ CEO ເດືອນ ສິງຫາ - 2022: Petrovietnam ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຕົນ

ກອງປະຊຸມ CEO ເດືອນ ສິງຫາ - 2022: Petrovietnam ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຕົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ສິງຫາ 2022, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Petrovietnam ເລແມ້ງຮຸ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ (ຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ) ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2022 ກັບບັນດາຫົວໜ້າຫົວໜ່ວຍທົ່ວກຸ່ມກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ 7 ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ແລະ ຄາດຄະເນ ແລະ ປັບປຸງວິທີແກ້ໄຂວຽກງານໃນເດືອນ 8 ແລະ ຊຸມເດືອນຊຸດທ້າຍຂອງປີ 2022.
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