ຂ່າວສານ
ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອນຮັບຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ
ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສວມບົດບາດເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ Wendy Sherman, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຈລະຈາກັບທ່ານນາງ Wendy Sherman, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສວມບົດບາດເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ຜ່ານບັນດາການຮ່ວມມືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ດ້ວຍບົດບາດເປັນສູນເສດຖະກິດຂອງທົ່ວປະເທດ. ທາງນະຄອນປາດຖະໜາ ຢາກດຶງດູດບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ມາລົງທຶນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ມີທ່າແຮງຄື: ຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ຕົວເມືອງທັນສະໄໝ, ສາທາລະນະສຸກ, ການເງິນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່...
ສ່ວນທ່ານນາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Wendy Sherman ຖືວ່າ: ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຄວນຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລະອຽດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ການສຶກສາ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)