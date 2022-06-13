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ຂ່າວສານ

ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອນຮັບຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ

ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສວມບົດບາດເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.

ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສວມບົດບາດເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.

    

ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ Wendy Sherman, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຈລະຈາກັບທ່ານນາງ Wendy Sherman, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສວມບົດບາດເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ຜ່ານບັນດາການຮ່ວມມືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ດ້ວຍບົດບາດເປັນສູນເສດຖະກິດຂອງທົ່ວປະເທດ. ທາງນະຄອນປາດຖະໜາ ຢາກດຶງດູດບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ມາລົງທຶນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ມີທ່າແຮງຄື: ຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ຕົວເມືອງທັນສະໄໝ, ສາທາລະນະສຸກ, ການເງິນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່...

ສ່ວນທ່ານນາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Wendy Sherman ຖືວ່າ: ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຄວນຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລະອຽດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ການສຶກສາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຄິດ​ເຖິງ ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ຂອງປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ​ສະ​ຫງວນ​ໃຫ້​ຄະ​ນ​ະ​ພັກ, ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຮ່າ​ຕິງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຄິດ​ເຖິງ “ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ” ຂອງປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ​ສະ​ຫງວນ​ໃຫ້​ຄະ​ນ​ະ​ພັກ, ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຮ່າ​ຕິງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນປະທ່ານໂຮ່ຈີມິນ ຢ້ຽມຢາມ ຮ່າຕິງ (15 ມິຖຸນາ 1957 – 16 ມິຖຸນາ 2022), 15 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງນະຄອນຮ່າຕິງ (28 ພຶດສະພາ 2007 – 28 ພຶດສະພາ 2022).
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