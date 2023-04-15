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ຂ່າວສານ

ເຢຍລະມັນ ກ່າວເຕືອນ ເອີລົບ ບໍ່ຄວນ “ເມີນເສີຍ” ຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງປີ່ນອ້ອມບັນຫາ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ)

ເອີລົບ ຕ້ອງຮັກສາການພົບປະແລກປ່ຽນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ປັກກິ່ງ, ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ສຸດຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ
  ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຢຍລະມັນ Annalena Baerbock (ພາບ: scmp.com)  

ວັນທີ 13 ເມສາ ຢູ່ ປັກກິງ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຢຍລະມັນ Annalena Baerbock ໄດ້ຍົກອອກຄຳກ່າວເຕືອນວ່າ ເອີລົບ ບໍ່ຄວນ “ເມີນເສີຍ” ຕໍ່ບັນດາຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ), ຍ້ອນບັນຫາດ້ານການທະຫານມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນຈະພາໄປເຖິງ “ສະພາບການທີ່ບໍດີ” ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ.

ທ່ານນາງ Annalena Baerbock ຖືວ່າ, ເອີລົບ ຕ້ອງຮັກສາການພົບປະແລກປ່ຽນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ປັກກິ່ງ, ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ສຸດຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ, ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາການປະທະກັນຢູ່ພາກພື້ນໂດຍໄວ. ນັກການທູດ ເຢຍລະມັນ ກໍ່ກ່າວເຕືອນ ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຫະພາບເອີລົບ ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດສູງ, ຖ້າຫາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີບ​ລ້ຽງ​ປາ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຢູ່​ເມືອງ ຕາມ​ເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີບ​ລ້ຽງ​ປາ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຢູ່​ເມືອງ ຕາມ​ເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ໂດຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບແມ່ນມີແຫຼ່ງນ້ຳສະອາດ ໃສເຢັນຈາກຫ້ວຍນ້ຳຕ່າງໆນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບາງອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນບໍລິເວນເມືອງຕາມເດື່ອງ, ແຂວງລາຍເຈົາ ໄດ້ສຸມໃສ່ລ້ຽງປາຄາເວຍ, ປາເຊມ້ອນ. ນີ້ແມ່ນທິດເດີນໃໝ່ທີ່ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິທິຜົນເສດຖະກິດສູງ. ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ປຊຊ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກອຶດຫີວ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ.
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