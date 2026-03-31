ຂ່າວສານ
ເມື່ອພາສາຫວຽດ ດັງຂຶ້ນຈາກຫົວໃຈຂອງຊາວໄທ
ໄລຍະ 11 ປີທີ່ຕິດພັນກັບພາສາຫວຽດ ຂອງ ລິງຈີ ບໍ່ແມ່ນເລີ່ມມາຈາກທິດສະດີແບບລ້າໆເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເລີ່ມມາຈາກຄວາມອົບອຸ່ນສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມດູດດື່ມຈາກບັນດາເລື່ອງນິທານ:
ອາຈານ Montira (ມົນທິລາ) ເລົ່ານິທານຫວຽດ ມ່ວນໆ ຫຼາຍເລື່ອງໃຫ້ນ້ອງຟັງ. ຍົກຕົວຢ່າງຄື: ນິທານ ໂຮ່ເກືອມ (ໜອງດາບ) ນີ້, ນ້ອງມັກຫຼາຍ. ນ້ອງອ່ານໄປອ່ານມາ ແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າຢາກໄດ້ຮຽນຕໍ່ ແລະ ຊອກຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
ຈາກປຶ້ມຫົວຕ່າງໆ, ລິງຈີ ໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງວັດທະນະທຳຢ່າງແທ້ຈິງ. ນາງເມົາມົວກັບຄວາມງາມຂອງການເຫຼື້ອມໃສເຊື່ອຖືບູຊາພະແມ່, ຊີວິດດ້ານຈິດວິນຍານອັນອຸດົມສົມບຸນຂອງ ຫວຽດນາມ. ບໍ່ພຽງແຕ່ນິຍົມກັບວິຫານ, ຫໍບູຊາ ຫຼື ບັນດາປູຊະນີຍະສະຖານວັດທະນະທີ່ເກົ່າແກ່ເທົ່ານັ້ນ, ລິງຈີ ຍັງນິຍົມທັງສິ່ງທີ່ລຽບງ່າຍທີ່ສຸດຄື ຈອກນ້ຳຊາສີຂຽວທີ່ປຸກ ຫຼືຮ້ານຂາຍກາເຟຢູ່ແຄມທາງດ້ວຍສຽງເວົ້າສຽງຫົວທີ່ມ່ວນຊື່ນ.
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເຮົາຍ່າງໄປ 2 ກ້າວກໍ່ເຫັນຮ້ານກາເຟໜຶ່ງ, 3 ກ້າວກໍ່ເຫັນອີກຮ້ານໜຶ່ງ. ທຸກຄົນນັ່ງຕັ່ງຢາງນ້ອຍໆ ລົມກັນແຕ່ເຊົ້າຮອດຄ່ຳ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນມາດື່ມກາເຟເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນວັດທະນະທຳ ລົມກັນທຸກໆເລື່ອງອີກດ້ວຍ, ແມ່ນບ່ອນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຕົ້າໂຮມພົບປະແລກປ່ຽນນຳກັນ.
ດ້ວຍຄວາມຮັກຕໍ່ພາສາຫວຽດ ຈາກວິຖີຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ, ອາຈານ ລິງຈີ ໄດ້ນຳເອົາວັດທະນະທຳນີ້ ເຂົ້າໃນການສິດສອນ, ຫັນບັນດາຊົ່ວໂມງຮຽນມີຊີວິດຊີວາກວ່າເວລາໃດໝົດ. ນັກສຶກສາຂອງ ອາຈານ Chari, ນ້ອງ Peeranut Jenjirawong (ພິຣະນຸດ ເຈນຈິຣາວອງ), ແບ່ງປັນວ່າ:
ນ້ອງຄິດວ່າຄວາມຮັກຕໍ່ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຕໍ່ວິທີສິດສອນຂອງອາຈານ Chariຢ່າງແນ່ນອນ. ຖ້າບໍ່ຮັກພາສາຫວຽດ ແລະ ຫວຽດນາມ, ອາຈານຈະບໍ່ສາມາດສິດສອນບັນດາບົດຮຽນທີ່ຈັບໃຈ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເຖິງພວກນ້ອງໄດ້ຄືແນວນີ້.
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາສາຫວຽດ ພຽງແຕ່ຢູ່ລ້າໆໃນໜ້າເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ, ລິງຈີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໄທ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການພິເສດທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໄປທ່ຽວກັນເນາະ”. ລິງຈີ ແບ່ງປັນຄວາມໃນໃຈວ່າ:
ນ້ອງຢາກເຊື່ອມຕໍ່ຊາວໄທ ທີ່ພວມຮຽນພາສາຫວຽດ ກັບຊາວຫວຽດ ທີ່ພວມຮຽນພາສາໄທ ຢູ່ທີ່ນີ້, ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຕົ້າໂຮມກັນ, ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ, ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໂອ້ລົມແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາຫວຽດນຳກັນ.
ທ່າມກາງສວນສາທາລະນະທີ່ຂຽວສົດງົດງາມ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ, ສິ່ງກີດຂວາງດ້ານພາສາເບິ່ງຄືວ່າຖືກລືບລ້າງໄປ ເມື່ອພວກເພື່ອນໜຸ່ມພ້ອມກັນປູສາດ, ຂຽນບັດອວຍພອນແລະແບ່ງປັນບັນດາ (trend) ໃໝ່ສຸດຂອງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ. ນ້ອງ Thananop Pathomwan - Junior (ທະນານົບ ປະຖົມວັນ - ຈູເນີຍ) ນັກສຶກສາປີທີສາມມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ ແບ່ງປັນວ່າ:
ນ້ອງນິຍົມວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາຫວຽດ ທີ່ສຸດເພາະເຫັນວ່າພາສາຫວຽດ ມີຫຼາຍສິ່ງມ່ວນທີສຸດ. ອາຈານ Chari ເຄີຍນຳເອົາວີດີໂອຄຼິບ ຫຼື trend ໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມມາແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງເຂົ້າໃຈພາສາຫວຽດ, ແລະຮູ້ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ພວມຄິດຫຍັງ.
ບັນດາໂຄງການຄື ໄປທ່ຽວກັນເນາະ ຫຼືບັນດາວີດີໂອໃນ Youtube ຂອງອາຈານ ລິງຈີ ພວມປະກອບສ່ວນກະກຽມໃຫ້ແກ່ເຫດການໃຫຍ່: 50 ປີແຫ່ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ໄທ ໃນປີ 2026. ສຳລັບ ລິງຈີ, ການສຶກສາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສອນຕົວໜັງສືເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສິດສອນວິທີເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າໃຈ ແລະ ນິຍົມຮັກພື້ນຖານວັດທະນະທຳປະເທດອື່ນຄືດັ່ງຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ.