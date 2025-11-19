Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເມື່ອແນວຄິດຂອງພັກ ປະສານພ້ອມກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນ

ນັບລ້ານຄຳເຫັນທີ່ສຸດຈິດສຸດໃຈ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ພູມປັນຍາລວມຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ.
(ພາບປະກອບ)

ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດການເຄື່ອໄຫວດຳເນີນຊີວິດ້ານການເມືອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກເລື່ອງຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນບາດກ້າວຕັ້ງໜ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພັກ ກັບປະຊາຊົນມຸ່ງໄປເຖິງການຮຽບຮຽງບັນດາເອກະສານຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ມີພຶຕິກຳຕົວຈິງ.

ນັບລ້ານຄຳເຫັນທີ່ສຸດຈິດສຸດໃຈ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ພູມປັນຍາລວມຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບພັກວາງແຜນທິດທາງພັດທະນາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ.

ປະຊາທິປະໄຕຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ

        ໃນ1 ເດືອນຜ່ານມາ (ແຕ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ - 15 ພະຈິກ), ມີຫຼາຍກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ.. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດນຳໃຊ້ການລະບຸຕົວຕົນເອເລັກໂຕນິກແຫ່ງຊາດ VneID, ເປີດຊ່ອງກະທົບທີ່ສະດວກ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່. ຜ່ານນີ້, ບັນດາ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ປັນຍາຊົນ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ລ້ວນແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆທີ່ຈະຍືີ່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ.

ບັນດາຄຳເຫັນປະກອບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ບັນດາບັນຫາຫຼັກແຫ່ງ, ຄື: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ກົນໄກການພັດທະນາເຂດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບລະບອບລະບຽບການ… ປະຊາຊົນກໍ່ປາດຖະໜາຢາກປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງ, ປະຕິຮູບຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ພິເສດແມ່ນໃນກົນໄກປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີອະພິປາຍ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຖັນແຖວ.

ການປະກອບຄຳເຫັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຍາກາດປະຊາທິປະໄຕໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງຍິ່ງກວ່າເວລາໃດໝົດ: ຈາກພະນັກງານ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ປັນຍາຊົນ ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ອອກແຮງງານ, ຊາວກະສິກອນ, ນັກທຸລະກິດ… ລ້ວນແຕ່ມີໂອກາດປະກອບທັດສະນະຂອງຕົນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສິດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນີ້ໄດ້ກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ຂອງປະເທດ.

ຜ່ານບັນດາຮູບແບບປະກອບຄຳເຫັນ, ຕາມການລວບລວມໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ, ມີປະມານ 5 ລ້ານຄຳເຫັນໄດ້ສົ່ງເຖິງບັນດາອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່. ນີ້ແມ່ນຕົວເລກສູງສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຄັ້ງຕ່າງໆ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຈິດໃຈປະຊາຊາທິປະໄຕ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ບັນດາ ນະໂຍບາຍສຳຄັນຍິ່ງຂອງປະເທດຊາດ.

ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ “ແນວຄິດຂອງພັກ - ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ

ຈິດໃຈຮັບເອົາຄວາມເຫັນ, ປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງຂອງພັກ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະປະກອບກຳລັງ, ພູມປັນຍາໃຫ້ພັກ.

ໃນບົດຂຽນ “ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງກຸ້ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ” ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢືນຢັນຫຼັກຖານພະຍານທີ່ດີເດັ່ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ກ່ຽວກັບຈິດໃຈສາມັກຄີ, ປະຊາທິປະໄຕໃນສັງຄົມ ນັ້ນແມ່ນບັ້ນດຳເນີນຊີວິດດ້ານການເມືອງ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ. ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ແລ້ວ, ທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນ - ເລີ່ມມາຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງ - ຈະແມ່ນການປະກອບສ່ວນອັນລ້ຳຄ່າ, ຊ່ວຍໃຫ້ພັກປັບປຸງແນວທາງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ່ອງແສງ ເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງປະຊາຊົນໃນເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ທ່ານ ລ້າຍຊວັນມົນ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ)

ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງພັກ ກັບປະຊາຊົນ ຜ່ານການຮັບເອົາຄຳເຫັນຜ່ານມາ. ທ່ານ ລ້າຍຊວັນມົນ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ທິດນຳ ທັດສະນະຂອງພັກແມ່ນຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າກຳທຸກແຜນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດຂອງພັກ ລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນປະຕິບັດຫຼັກການ ພັກຕິດພັນເລືອດເນື້ອກັບປະຊາຊົນອີງໃສ່ປະຊາຊົນເພື່ອກໍ່ສ້າງພັກຜ່ານບັ້ນຮັບເອົາຄຳຫັນຜ່ານມາມີຫຼາຍຄຳເຫັນຂອງປະຊົນດີທີ່ສຸດເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດທັງປະກອບໃສ່ເນື້ອໃນເອກະສານຂອງພັກ ທັງປະດິດສ້າງ, ສະເໜີຄວາມເຫັນ, ທັງຍົກອອກບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ແທດຈິງ”.

ບັ້ນຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບໃສ່ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆທີ່ຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເປັນພື້ນຖານ: ນ້ຳໃຈຂອງປະຊາຊົນແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງພັກ. ນັບລ້ານຄຳເຫັນທີ່ປະກອບໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງພັກກັບປະຊາຊົນ, ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕແທ້ຈິງ, ແມ່ນພູມປັນຍາສັງຄົມ ພ້ອມກັນຂັດເລືອກເສັ້ນທາງພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top