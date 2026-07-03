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ຂ່າວສານ

ເມື່ອງກົກ - ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນໃໝ່ຂອງນະຄອນຫຼວງ

ນີ້ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນໃໝ່ຂອງນະຄອນຫຼວງ, ໄດ້ພັດທະນາຕາມຮູບແບບສີຂຽວ, ຍືນຍົງ
  ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ ເມື່ອງກົກ ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ, ຄື: ນຸ່ງ​ຊຸດ​ອາ​ພອນ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ​ລົງເຮັດ​ກະ​ສິ​ກຳ... (ພາບ​: VNA)  

ວັນ​ທີ 01 ກໍ​ລະ​ກົດ, ພະ​ແນກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕາ​ແສງ ມິ້​ດຶກ, ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ​ເປີດ​ຕົວ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊຸມ​ຊົນ ເມື່ອງ​ກົກ. ນີ້​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊຸມ​ຊົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ, ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ສີ​ຂຽວ, ຍືນ​ຍົງ ແລະ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຊົນ​ເຜົ່າ ເມື່ອງ. ທ່ານ ເຈິ່ນ​ຈູງ​ຮຽວ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ຄວາມ​ປະ​ສົມ​ກົມ​ກຽວ​ລະ​ຫວ່າງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ມະ​ນຸດ ໄດ້​ສ້າງ​ເປັນ​ສີ​ສັນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ ເມື່ອງ​ກົກ. ດ້ວຍ​ສານ​ທີ່​ວ່າ “ເມື່ອງ​ກົກ - ເຂດສະ​ຫງ​ົບ​ງຽບ”, ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເມື່ອ​ມາ​ແຫ່ງນີ້ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​ເຖິງການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ຊ້າກວ່າ, ຮັບ​ຟັງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ​ຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ພວມ​ປະ​ກົດ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເຮືອນ​ແຕ່​ລະ​ຫຼັງ, ແຕ່​ລະ​ຄາບ​ເຂົ້າ ແລະ ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບ້ານ ເມື່ອງ, ຕາ​ແສງ ມີ້​ດຶກ”.

ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທ່ອງ​ທ່ຽ​ວ​ຊຸ​ມ​ຊົນ ເມື່ອງ​ກົກ ແມ່ນ​ລາຍ​ການ “​ເປັນ​ຊາວ ເມື່ອງ 1 ມື້”, ດ້ວຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ, ຄື: ນຸ່ງ​ຊຸດ​ອາ​ພອນ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ​ລົງເຮັດ​ກະ​ສິ​ກຳ, ປຸງ​ແຕ່ງ​​ອາ​ຫານ, ຄົ້ນ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຖີບ​ລົດ​ຖີບ. ທ່ານ ຫງວຽນ​ກວາງ​ເດື່ອງ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕາ​ແສງ ມີ້ດຶກ, ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

“ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊຸມ​ຊົນ ເມື່ອງ​ກົກ ຈະ​ເປີດ​ທິດ​ກ້າວ​ເດີນ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ສ້າງ​ການ​ຫ​າ​ເງິນ​ລ້ຽງ​ຊີບ, ເພີ່ມ​ລາຍ​ຮ​ັບ​ແລະ ຍົກ​ສ​ູງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢ​ູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ນີ້ກໍ່​ແມ່ນ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຜນ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼ​ວງ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນກວ່າ ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ປະ​ພຶດ​ໃໝ່”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມການເມືອງກອງທັບທົ່ວກອງທັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມການເມືອງກອງທັບທົ່ວກອງທັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມການເມືອງກອງທັບທົ່ວກອງທັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026.
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