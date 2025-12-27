Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເພື່ອ​ໃຫ້​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ

ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນກາຍເປັນກຳລັງໜູນພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ປີ 2025 ສ້າງຂີດໝາຍຫັນປ່ຽນສຳຄັນຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແມ່ນປີທຳອິດທົ່ວຂະແໜງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນກາຍເປັນກຳລັງໜູນພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2025 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນປີ 2026 ຂອງກະຊວງວິທະຍສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.  ກ່ຽວກັບໜ້າທີປີ 2026, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ປີ 2026 ແມ່ນປີເພີ່ມຄວາມໄວໃນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57, ຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງຈາກການສ້າງລະບອບລະບຽບການມາເປັນການສ້າງໝາກຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ, ອາດສາມາດວັດແຖກ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍໄດ້, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ຕໍ່ຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ. ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ບາງໂຄງການຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດແທນທີ່ເຮັດແບບກະແຈກກະຈາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

