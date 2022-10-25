ຂ່າວສານ
ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງຂອງວຽກງານປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານອະພິບາຍ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ດັດປັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດ, ປີ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການສົນທະນາຢູ່ກອງປະຊຸມ.
ນີ້ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍສຳຄັນ, ກຳນົດທິດການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງວຽກງານການປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບກົນໄກການຮັບປະກັນບົນຈິດໃຈ “ຖືກຄົນເຈັບເປັນໃຈກາງ” ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມ ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການກວດ, ປີ່ນປົວພະຍາດ; ກຳນົດລະບົບການແພດທັນສະໄໝ; ກົນໄກເປັນເຈົ້າການດ້ານການເງິນຂອງຮາກຖານການກວດ, ປີ່ນປົວພະຍາດພາກລັດ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເປັນເຈົ້າການດ້ານການເງິນ, ຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ, ລາຄາບໍລິການ…
ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ຕຸລາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະຕິປະກາດໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບເວລາປະຕິບັດລະບຽບວິໄນສຳລັບພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ.
ເມື່ອໃຫ້ຄຳເຫັນໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຕີລາຄາວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍຄັ້ງນີ້ໄດ້ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນກວ່າອີກ, ປົວແປງການກຳນົດກ່ຽວກັບການຮັບເອົາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ.
ສຳລັບຮ່າງມະຕິປະກາດໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ເລື່ອງປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດສະໄໝ ປະຊຸມສຳລັບ 32 ໝວດບັນຫາໃໝ່.