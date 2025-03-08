ຂ່າວສານ
ເພີ່ມພູມຄູນສ້າງນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຫງວຽນດັງກວາງເນັ້ນໜັກວ່າ, ຊົນຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນກ໋ວາງຈິ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງແບບພິເສດເຊິ່ງພັກກອມມູນິດ ແລະ ປະຊາຊົນກຸຍບາສະຫງວນໃຫ້ກ໋ວາງຈິໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ. ທາງແຂວງ ກ໋ວາງຈິຍາມໃດກໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ຮ່ວມເດີນທາງ, ສາມັກຄີ, ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນກຸຍບາ, ສືບຕໍ່ສ້າງສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສາມັກຄີມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ, ລະຫວ່າງແຂວງກ໋ວາງຈິ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງກຸຍບາເວົ້າສະເພາະ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Rogelio Polanco Fuentes ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນກ໋ວາງຈິ ຕໍ່ປະຊາຊົນກຸຍບາ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ. ກຸຍບາ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ກ໋ວາງຈິ ກໍ່ສ້າງສວນສາທາລະນະ Fidel ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນ ດົງຮ່າ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2025 ແມ່ນປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ -ກຸຍບາ ແລະ ທ່ານປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ແລະ ແຂວງກ໋ວາງຈິ ກັບກຸຍບາຈະມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີແທດຈິງ, ມີການຮ່ວມມືລະອຽດ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ (2/12/1960 - 2/12/2025).