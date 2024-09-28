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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ ຫວຽດ​ນາມ - ກຸຍ​ບາ​ໃຫ້​ຍືນ​ຍົງ​ຄົງ​ຕົວ​ຊົ່ວ​ກາ​ລະ​ນານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ຢູ່ອະນຸສາວາລີປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ສວນສາທາລະນະສັນຕິພາບ, ນະຄອນຫຼວງ La Habana.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 27 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana ຂອງກຸຍບາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບທ່ານເລຂາທີໜຶ່ງ, ປະທານປະເທດ ກຸຍບາ Miguel Diaz Canel Bermudez ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາຜູ້ແທນມິດຕະພາບປະຊາຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມກຸຍບາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນປະຫວັດສາດໂລກ, ຍາກທີ່ຈະຫາໄດ້ການພົວພັນໃດພິເສດຄືການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ໂດຍບັນດາການນຳປະຕິວັດລຸ້ນກ່ອນຄື ທ່ານ Jose Marti, ທ່ານ Fidel Castro, ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ການນຳລຸ້ນຕ່າງໆຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາອົງການການເມືອງ ສັງຄົມປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ການນຳສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຖືປີ 2025 - ເປັນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ - ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາໄວໜຸ່ມສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ເຄົາລົບ, ສືບທອດຮັກສາ ແລະ ສ້າງໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສາມັກຄີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຫວຽດນາມ ກຸຍບາ ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ຢູ່ອະນຸສາວາລີປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ສວນສາທາລະນະສັນຕິພາບ, ນະຄອນຫຼວງ La Habana.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
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