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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິ​ດ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ OECD

ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍປະເທດໃນໂລກ ທີ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ສະພາບການຊຸດໂຊມຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ດ້ວຍແງ່ຫວັງມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງພໍສົມຄວນ.

ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍປະເທດໃນໂລກ ທີ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ສະພາບການຊຸດໂຊມຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ດ້ວຍແງ່ຫວັງມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງພໍສົມຄວນ.

    

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ທີ່ດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ OECD Mathias Cormann ຖືວ່າ ໃນ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າສັງຄົມຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍປະເທດໃນໂລກ ທີ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ສະພາບການຊຸດໂຊມຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ດ້ວຍແງ່ຫວັງມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງພໍສົມຄວນ. OECD ຄາດວ່າ ການເຕີບໂຕ GDP ຈະລື່ນກາຍ 6% ໃນທັງປີນີ້ ແລະ ປີໜ້າ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ, ເມື່ອບັນດາວິສາຫະກິດໃນ OECD ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ໜ້າສິ່ງທ້າທາຍ, ຫວຽດນາມ ຄວນຍູ້ແຮງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິຮູບເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ.

        ທີ່ເວທີປາໄສ, ໂດຍຜ່ານການໄຈ້ແຍກຂອງ OECD, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍຂໍ້ກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍນະໂຍບາຍບໍລິຫານລັດວິສາຫະກິດ. ບາງຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນສີຂຽວ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນກໍໄດ້ອັບເດດ ເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດແກ້ງແຍ້ງຍຸດທະສາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU 145: ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU 145: ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
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