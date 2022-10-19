ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ OECD
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍປະເທດໃນໂລກ ທີ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ສະພາບການຊຸດໂຊມຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ດ້ວຍແງ່ຫວັງມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງພໍສົມຄວນ.
ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (ພາບ: TTXVN)
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ທີ່ດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ OECD Mathias Cormann ຖືວ່າ ໃນ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າສັງຄົມຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍປະເທດໃນໂລກ ທີ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ສະພາບການຊຸດໂຊມຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ດ້ວຍແງ່ຫວັງມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງພໍສົມຄວນ. OECD ຄາດວ່າ ການເຕີບໂຕ GDP ຈະລື່ນກາຍ 6% ໃນທັງປີນີ້ ແລະ ປີໜ້າ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ, ເມື່ອບັນດາວິສາຫະກິດໃນ OECD ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ໜ້າສິ່ງທ້າທາຍ, ຫວຽດນາມ ຄວນຍູ້ແຮງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິຮູບເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ.
ທີ່ເວທີປາໄສ, ໂດຍຜ່ານການໄຈ້ແຍກຂອງ OECD, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍຂໍ້ກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍນະໂຍບາຍບໍລິຫານລັດວິສາຫະກິດ. ບາງຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນສີຂຽວ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນກໍໄດ້ອັບເດດ ເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດແກ້ງແຍ້ງຍຸດທະສາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV