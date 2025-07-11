ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນວັນຫ່ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ.
ໃນການພົບປະ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງກອງທັບສອງປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືບໍ່ໃຫ້ບັນດາອິດທິກຳລັງເປັນປໍລະປັກມ້າງທຳລາຍສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງກອງທັບ.
ສອງຝ່າຍກໍເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ເພີ່ມທະວີການປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ໂຄສະນາ, ສຶກສາເພື່ອຄົນລຸ້ນຫນຸ່ມສອງປະເທດມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງ, ເລິກເຊິ່ງກວ່າ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນກວ່າເກົ່າ.