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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Tan See Leng ລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 2 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ສິງກະໂປ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Tan See Leng ລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 2 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ສິງກະໂປ. (ພາບ: VGP)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງຕາໜ່າງ 18 ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (VSIP) ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຖືວ່າ ຕ້ອງຍົກລະດັບການກໍ່ສ້າງບັນດາເຂດ VSIP ລຸ້ນໃໝ່ຕາມທິດຍືນຍົງ, ອັດສະລິຍະ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ກ່ຽວກັບໂຄງການແລກປ່ຽນຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດທາງດ້ານນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ກັບ ສິງກະໂປນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນ, ຕົກລົງເປັນເອກະພາບຂັ້ນຕອນ ແລະ ແບບວິທີຜັນຂະຫຍາຍຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງວ່ອງໄວ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ສູນນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ (NIC) ແລະ ອົງການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຂອງ ສິງກະໂປ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຮງກວ່າອີກ, ຈະມີບັນດາໂຄງການ, ຜະລິດຕະພັນລະອຽດເພື່ອຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ການໜູນຊ່ວຍແທດຈິງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ສອງປະເທດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິງ​ກະ​ໂປ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ສິງ​ກະ​ໂປ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
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