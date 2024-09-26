ຂ່າວສານ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ໃນສະພາບການທົ່ວໂລກໃໝ່ 26/09/2024 ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນ ພ້ອມກັນຮັບຮູ້ບັນດາທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ບັນດາຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງສາມປະເທດ ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: TTXVN)ວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດລາວ, ສະພາມະຫາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາມະຫາບັນດິດແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາປະຈຳປີດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ໃນສະພາບການທົ່ວໂລກໃໝ່”. ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນ ພ້ອມກັນຮັບຮູ້ບັນດາທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ບັນດາຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງສາມປະເທດ; ໄຈ້ແຍກ, ເຮັດແຈ້ງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ວິທີການທີ່ສາມປະເທດອາດຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກໃໝ່. ນອກຈາກນັ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນວຽກງານເປັນເສນາທິການກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄ້ວາ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານພ້ອມກັບນັກວິທະຍາສາດຂອງສາມປະເທດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)