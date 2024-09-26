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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃໝ່

ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນ ພ້ອມກັນຮັບຮູ້ບັນດາທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ບັນດາຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງສາມປະເທດ
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດລາວ, ສະພາມະຫາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາມະຫາບັນດິດແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາປະຈຳປີດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ໃນສະພາບການທົ່ວໂລກໃໝ່”. ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນ ພ້ອມກັນຮັບຮູ້ບັນດາທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ບັນດາຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງສາມປະເທດ; ໄຈ້ແຍກ, ເຮັດແຈ້ງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ວິທີການທີ່ສາມປະເທດອາດຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກໃໝ່. ນອກຈາກນັ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນວຽກງານເປັນເສນາທິການກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄ້ວາ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານພ້ອມກັບນັກວິທະຍາສາດຂອງສາມປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລົບ​ລ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ: ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃຫ້​ແກ່​ມວນມະ​ນຸດ

ລົບ​ລ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ: ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃຫ້​ແກ່​ມວນມະ​ນຸດ

ວັນທີ 26 ກັນຍາ ແມ່ນວັນສາກົນ ລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຄວາມມານະພະຍາຍາມມີການກະທຳເພື່ອໂລກປອດນິວເຄຼຍ.
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