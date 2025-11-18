Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານ Robert Kalinak, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະໂລວາກີ, ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 18 – 20 ພະຈິກ.
ພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Robert Kalinak, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະໂລວາກີ

ໃນການເຈລະຈາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍສຸມໃສ່ຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ເຊັ່ນ: ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງ; ໃນນັ້ນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ສະໂລວາກີຈະຄົ້ນຄວ້າຮັບທະຫານ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດອົບຮົມພາສາ ສະໂລວາກີ ແລະ ບັນດາຂະແໜງສະເພາະທີ່ ສະໂລວາກີ ມີທ່າແຮງ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບທະຫານ ສະໂລວາກີ ມາຮຽນພາສາ ຫວຽດ, ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດອົບຮົມນາຍທະຫານສາກົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຊອກຫາຄວາມສາມາດຮ່ວມໃນບັນດາຂົງເຂດຕ່າງໆ… ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ສະໂລວາກີ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ສົ່ງທູດທະຫານມາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.

ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

 ສ່ວນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ ສະໂລວາກີ Robert Kalinak  ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົ່ງທູດທະຫານ ສະໂລວາກີ ມາປະຈຳ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີຈຸດເວລາຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

