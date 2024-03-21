ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຕີລາຄາວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ແທດຈິງ, ສະແດງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເຊັ່ນ: ການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ບັນດາກົນໄກພົບປະສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລື; ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ; ບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມ, ຈັດສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານ; ພະລາທິການ - ເຕັກນິກ, ອຸດສາຫະກຳດ້ານປ້ອງກັນຊາດ; ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ເວທີ, ກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກົນໄກໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ຕີລາຄາສູງບົດບາດສຳຄັນຂອງ ອາຊຽນ ໃນການກຳນົດທິດ ແລະ ຮັກສາໂຄງສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນຖານະເປັນປະທານ ອາຊຽນ ປີນີ້, ລາວຈະບໍລິຫານບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມພາຍໃນກຸ່ມກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາລວມທີ່ບັນດາປະເທດລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈ.
ສອງຝ່າຍເປັນເອກະພາບ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະນັກວິຊາການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດປະຕິບັດວຽກງານສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາໝາກຜົນຜັນຂະຫຍາຍອະນຸສັນຍາ ໄລຍະ 2020 – 2024 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ສະເໜີບັນດາເນື້ອໃນເພື່ອນຳເຂົ້າໃນອະນຸສັນຍາໄລຍະ 2025 – 2029. ສິ້ນສຸດການພົບປະສົນທະນາ, ຫົວໜ້າຄະນະ 2 ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການພົບປະສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 4.