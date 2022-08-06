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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ນຳພື້ນຖານລັດຖະການ ອາຊຽນ ກ້າວຂຶ້ນຂ້າງໜ້າ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ແທນໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ACCSM ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຊົ່ວຄາວທີ່ກອງປະຊຸມພະນັກງານຂັ້ນສູງ ACCSM ເມື່ອເດືອນ ມິຖຸນາ 2021.
  ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າພື້ນຖານລັດຖະການ ອາຊຽນ (ພາບ: TTXVN)  

ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າພື້ນຖານລັດຖະການ ອາຊຽນ (HEAD) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫັນພື້ນຖານລັດຖະການເປັນທັນສະໄໝ ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ຮັບມື” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມແມ່ນເຫດການສຳຄັນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຮ່ວມມື ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາລັດຖະການຄັ້ງທີ 21 (ACCSM), ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບ ດ້ວຍບົດບາດປະທານໝູນວຽນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ແທນໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ACCSM ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຊົ່ວຄາວທີ່ກອງປະຊຸມພະນັກງານຂັ້ນສູງ ACCSM ເມື່ອເດືອນ ມິຖຸນາ 2021. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ເປັນເອກະພາບຕໍ່ທັດສະນະກ່ຽວກັບວິທີເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຂອງ ACCSM ກັບບັນດາອົງການລົງເລິກຂະແໜງການອື່ນຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ອົງການຢູ່ພາຍນອກ; ສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກນຳໃຊ້ຂອບເຂດຢ່າງສຸດຂີດ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຮ່ຳຮຽນເອົາວິທີເຮັດທີ່ດີຈາກບັນດາພື້ນຖານລັດຖະການ.

ໃນໂຄງການດຳເນີນງານ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ, ປະທານ ACCSM 21, ຖະແຫຼງມອບສິດປະທານ ACCSM ຄັ້ງທີ 22 ໃຫ້ແກ່ Brunei Darussalam ຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ໄລ່ຮອດວັນທີ 04 ສິງຫາ 2022, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີອັດຕາສັກວັກຊິນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ.
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