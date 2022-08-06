ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ນຳພື້ນຖານລັດຖະການ ອາຊຽນ ກ້າວຂຶ້ນຂ້າງໜ້າ
ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າພື້ນຖານລັດຖະການ ອາຊຽນ (HEAD) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫັນພື້ນຖານລັດຖະການເປັນທັນສະໄໝ ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ຮັບມື” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມແມ່ນເຫດການສຳຄັນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຮ່ວມມື ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາລັດຖະການຄັ້ງທີ 21 (ACCSM), ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບ ດ້ວຍບົດບາດປະທານໝູນວຽນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ແທນໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ACCSM ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຊົ່ວຄາວທີ່ກອງປະຊຸມພະນັກງານຂັ້ນສູງ ACCSM ເມື່ອເດືອນ ມິຖຸນາ 2021. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ເປັນເອກະພາບຕໍ່ທັດສະນະກ່ຽວກັບວິທີເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຂອງ ACCSM ກັບບັນດາອົງການລົງເລິກຂະແໜງການອື່ນຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ອົງການຢູ່ພາຍນອກ; ສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກນຳໃຊ້ຂອບເຂດຢ່າງສຸດຂີດ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຮ່ຳຮຽນເອົາວິທີເຮັດທີ່ດີຈາກບັນດາພື້ນຖານລັດຖະການ.
ໃນໂຄງການດຳເນີນງານ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ, ປະທານ ACCSM 21, ຖະແຫຼງມອບສິດປະທານ ACCSM ຄັ້ງທີ 22 ໃຫ້ແກ່ Brunei Darussalam ຢ່າງເປັນທາງການ.