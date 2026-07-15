ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ທ່ານ ເລມິນຈີ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນພາຍໃນສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະສົນທະນາກັບ ທ່ານ ຫວັງຮູ່ນິງ, ປະທານສະພາທີ່ປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ.
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ, ທ່ານຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນພາຍໃນສູນກາງພັກ ເລມິນຈີ ຢືນຢັນວ່າ ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານກັບ ຈີນ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ. ກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ເລມິນຈີ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ, ຍືນຍົງ; ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ…
ສ່ວນທ່ານ ຫວັງຮູ່ນິງ, ປະທານສະພາທີ່ປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຢືນຢັນວ່າ ຈີນ ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິດທາງໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ; ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແທ້ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.