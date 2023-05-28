ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາຈັດຕັ້ງດ້ວຍຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບແບບທາງໄກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຈາກລັດຖະບານ 3 ປະເທດ ທີ່ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ (JETPs) - ອາບຟຣີກາໃຕ້, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືບັນດາຜູ້ແທນມາຈາກ 7 ປະເທດອື່ນພວມພັດທະນາ, ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງແຮງເຖິງວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ. ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບສາກົນ, ພິເສດແມ່ນການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້ ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາກໍ່ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງແງ່ມູມ “ຍຸຕິທຳ” ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ປາດຖະໜາຢາກໜູນຊ່ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນພະລັງງານລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການ, ເປົ້າໝາຍຫັນປ່ຽນພະລັງງານລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ.