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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ

ສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ການແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ...
  ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ:Trần Việt/TTXVN)  
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບໂຄງການພັດທະນາ ສປຊ (UNDP) ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ການແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາຈັດຕັ້ງດ້ວຍຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບແບບທາງໄກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຈາກລັດຖະບານ 3 ປະເທດ ທີ່ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ (JETPs) - ອາບຟຣີກາໃຕ້, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືບັນດາຜູ້ແທນມາຈາກ 7 ປະເທດອື່ນພວມພັດທະນາ, ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງແຮງເຖິງວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ. ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບສາກົນ, ພິເສດແມ່ນການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້ ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາກໍ່ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງແງ່ມູມ “ຍຸຕິທຳ” ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ປາດຖະໜາຢາກໜູນຊ່ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນພະລັງງານລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການ, ເປົ້າໝາຍຫັນປ່ຽນພະລັງງານລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຄ້າ APEC ບໍ່ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຄ້າ APEC ບໍ່ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ

ຖະແຫຼງການຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄວາມຕັດສິນໃຈນຳມາເຊິ່ງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າເສລີ, ເປີດເຜີຍ, ຍຸຕິທຳ
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