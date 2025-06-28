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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ ເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ - ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື - ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ”. ປະຈຸບັນ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ ພວມພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ນາງ ເລທິທູຮັ່ງ (ພາບ: baoquocte.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ - ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື - ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ”. ປະຈຸບັນ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ ພວມພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຈາກການເມືອງ, ການທູດ, ເສດຖະກິດ, ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ ຕະຫຼອດຮອດການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ຕີລາຄາວ່າ:

        “ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ສະພາບການສາກົນທີ່ພວມສັບສົນ ແລະ ສະພາບການຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ, ພວກເຮົາຍັງຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຍືນຍົງ. ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ ¾ ທົດສະວັດນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງສາ ແລະ ຮັກສານ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາເສົາຄ້ຳແມ່ນຄຸນຄ່າລວມ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ”.

        ຫວຽດນາມ ຖືບັນດາປະເທດເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ), ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນປະຕູເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ ເຂົ້າໃກ້ກັບພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ: ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດຕ້ອງໄດ້ເຄົາລົບ

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ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ແລ້ວ, ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ ແລະ ເປັນພື້ນຖານຂອງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອໂລກທີ່ດີງາມກວ່າ.
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