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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປານາມາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5/4, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປານາມາ Érika Mouynes ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5/4, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປານາມາ Érika Mouynes ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປານາມາ Érika Mouynes

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປານາມາ ແລະ ຫວັງວ່າ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ ປານາມາ ກາຍເປັນຂົວຕໍ່ນຳສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຕະຫຼາດ ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະຕູເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າ ປານາມາ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

   ສ່ວນ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ Érika Mouynes ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ປານາມາ ຍາມໃດກໍ່ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ, ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີການຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ຮັກສາການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາຂຽວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ..., ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປານາມາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຕ​ມາດ​ທີ II ປີ 2022, ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ຍືນ​ຍົງ​ກວ່າ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຕ​ມາດ​ທີ II ປີ 2022, ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ຍືນ​ຍົງ​ກວ່າ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022; ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ສະພາບການ, ມາດຕະການຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດແບ່ງ, ປ່ອຍງົບປະມານຕາມແຜນລົງທຶນສາທາລະນະ ປີ 2022; ການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳທາງຄົມມະນາຄົມທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ.
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