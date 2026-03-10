Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເປົ້າ​ໝາຍ​ລຸ​ລວງ​ຂອງ​ພັກ, ລັດ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ​ແມ່ນ​ຍົກ​ສູງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າສົມທົບທາງໄກ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 17 ສະຖານທີ່ຢູ່ບັນດາຕາແສງຂຶ້ນກັບຫົວໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທີ 3.
  ທ່ານ ໂດວັນຈຽນ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: nhandan.vn)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມີນາ, ຢູ່ເມືອງບັກຢາງ, ແຂວງ ບັກນິງ, ຄະນະປະຈຳຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ບັກນິງໄດ້ຈັດການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເພື່ອແນໃສ່ຂົນຂວາຍເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI, ອາຍຸການ 2026 – 2031.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າສົມທົບທາງໄກ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 17 ສະຖານທີ່ຢູ່ບັນດາຕາແສງຂຶ້ນກັບຫົວໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທີ 3. ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາຜູ້ສະໝັກຮັກເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດໂດວັນຈຽນ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານ ໂດວັນຈຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າເປົ້າໝາຍລຸລ່ວງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານແມ່ນຍົກສູງການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ທັດສະນະບໍ່ພັດທະນາເສດຖະກິດດ້ວຍທຸກວິທີ, ແຕ່ລະບາດກ້າວພັດທະນາເສດຖະກິດຕ້ອງຕິດພັນກັບຄວາມກ້າວໜ້າ, ຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ອາ​ທິດ​ແດງ 2026 ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ

ວັນ​ອາ​ທິດ​ແດງ 2026 ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ

ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອກປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງບັນດາຜູ້ໃຈບູນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍສານ “ສົ່ງເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ ຂອງເພື່ອນແລະ ຂ້ອຍ” ໄປຍັງວົງຄະນະຍາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top