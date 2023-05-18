ຂ່າວສານ
ເປີດນຳໃຊ້ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ລາວ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຍອດເງິນລົງທຶນກ່ວາ 479 ຕື້ດົ່ງ (ກ່ວາ 21 ລ້ານ USD), ໂດຍປະຕິບັດຈາກແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສະຫງວນໃຫ້ລັດຖະບານລາວ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງໂຮງໝໍຫຼາຍຂະແໜງ ມີຕຽງນອນຄົນເຈັບ 200 ຕຽງດ້ວຍພາຫະນະອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ນີ້ແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມໃນຂົງເຂດສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຖືກຕ້ອງຕາມການກຳນົດທິດຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນປັບປຸງໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.