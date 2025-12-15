ຂ່າວສານ
ເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າ LNG ແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ: ຕັ້ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດໄຟຟ້າອາຍແກັດຂອງປະເທດຊາດ
ນີ້ແມ່ນກຸ່ມໂຄງການທຳອິດທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງອາຍແກັດແຫຼວ (LNG) ນຳເຂົ້າ, ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍນຳໜ້າໃນວິວັດທະນາການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຫັນເປົ້າໝາຍ Net Zero ໃນປີ 2050 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວໂຮງງານໄຟຟ້າອາຍແກັດ ເຍິນແຈກ 3 ແລະ ເຍິນແຈກ 4 ເປັນການຄ້າ, ເຊິ່ງເປັນໂຮງງານໄຟຟ້າ LNG ແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຕັ້ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດໄຟຟ້າອາຍແກັດຂອງປະເທດຊາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການສ້າງລະບົບພະລັງງານທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ສະອາດ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ທັນສະໄໝຂອງປະເທດຊາດ ດ້ວຍຕົ້ນທຶນຕ່ຳທີ່ສຸດ; ຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ; ເຕັກໂນໂລຢີທັນສະໄໝທີ່ສຸດ; ກຳລັງໃຫຍ່ສຸດ; ລາຄາໄຟຟ້າການຄ້າແກ້ງແຍ້ງທີ່ສຸດ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ເຫດການນີ້ກໍສ້າງຂີດໝາຍແກ່ການຫັນປ່ຽນໂດຍພື້ນຖານຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບດ້ານຈິດຕະນາການ, ຮູບແບບ ແລະ ທ່າອ່ຽງພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ທັນສະໄໝ; ຫຼຸດຜ່ອນ 40% ການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ແລະ 30% ການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄຟຟ້ານ້ຳມັນ(ຈາກແຫຼ່ງພະລັງຟອກຊິວໄປສູ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ).