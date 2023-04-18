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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ຕົວ​ເຂດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ

ວັນທີ 16 ເມສາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ສົມທົບກັບພັດທະຄານ Viet – Taam ໄດ້ເປີດເຂດວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນ Netanya, ອິດສະຣາແອັນ.
  ບັນຍາກາດເຂດວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອິດສະຣາແອັນ ໃນມື້ທຳອິດ (ພາບ: TTXVN)  

ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງເຂດວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອິດສະຣາແອັນ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາ, ແນະນຳວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຢູ່ເຫດການນີ້, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ແນະນຳຮູບແບບການຈັດຕັ້ງເຫດການ “ສາມຝ່າຍ” ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິດສະຣາແອັນ ກັບ ປະເທດທີ 3 ຄື ອົດສະຕາລີ, ສະວິດ, ການາດາ, ໂກລົມເບຍ, ໂດມີນິກ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອັນ ຫຼີດຶກຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະເດືອນ, ສະຖານທູດ ຈະຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະກັບວິສາຫະກິດ ແລ້ວພ້ອມທັງການແນະນຳອາຫານການກິນ, ດົນຕີ, ແຟຊັນ… ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຫ່ງນີ້ອີກດ້ວຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂອ​ຕາ​ລິດ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຊື່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສຫຼາຍ​ຝ່າຍ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂອ​ຕາ​ລິດ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຊື່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສຫຼາຍ​ຝ່າຍ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ, ທ່ານ Alexander Schallenberg ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ.ໂອຕາລິດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 16-18 ເມສາ.
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