ຂ່າວສານ
ເປີດຕົວເຂດວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອິດສະຣາແອັນ
ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງເຂດວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອິດສະຣາແອັນ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາ, ແນະນຳວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຢູ່ເຫດການນີ້, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ແນະນຳຮູບແບບການຈັດຕັ້ງເຫດການ “ສາມຝ່າຍ” ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິດສະຣາແອັນ ກັບ ປະເທດທີ 3 ຄື ອົດສະຕາລີ, ສະວິດ, ການາດາ, ໂກລົມເບຍ, ໂດມີນິກ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອັນ ຫຼີດຶກຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະເດືອນ, ສະຖານທູດ ຈະຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະກັບວິສາຫະກິດ ແລ້ວພ້ອມທັງການແນະນຳອາຫານການກິນ, ດົນຕີ, ແຟຊັນ… ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຫ່ງນີ້ອີກດ້ວຍ.