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ຂ່າວສານ

ເປີດສະຫຼອງສະໜາມຫຼວງ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ St. Petersburg

ພິທີເປີດສະຫຼອງແມ່ນການສືບທອດມູນເຊື້ອມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, 2 ຊາດ, ແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ການສືບທອດຂອງຄົນລຸ່ນຕ່າງໆ, ໃຫ້ແກ່ການກຽມພ້ອມພັດທະນາ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ.
(ພິທີເປີດສະຫຼອງ)

ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຕໍ່ໜ້າການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ສະໜາມຫຼວງ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເປີດສະຫຼອງຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ເມືອງ Vyborg, ນະຄອນ St. Petersburg, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.

ພິທີເປີດສະຫຼອງແມ່ນການສືບທອດມູນເຊື້ອມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, 2 ຊາດ, ແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ການສືບທອດຂອງຄົນລຸ່ນຕ່າງໆ, ໃຫ້ແກ່ການກຽມພ້ອມພັດທະນາ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ  ຫວຽດນາມ. ພາຍຫຼັງພິທີເປີດສະຫຼອງ, ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສາມັນເລກທີ 488 ແຫ່ງມີເຂດວາງສະແດງກ່ຽວກັບປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ “ແດງ” ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຊົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ສ.ເກົາຫຼີ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ສ.ເກົາຫຼີ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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