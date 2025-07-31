ຂ່າວສານ
ເປີດສະຫຼອງສະໜາມຫຼວງ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ St. Petersburg
ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຕໍ່ໜ້າການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ສະໜາມຫຼວງ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເປີດສະຫຼອງຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ເມືອງ Vyborg, ນະຄອນ St. Petersburg, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
ພິທີເປີດສະຫຼອງແມ່ນການສືບທອດມູນເຊື້ອມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, 2 ຊາດ, ແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ການສືບທອດຂອງຄົນລຸ່ນຕ່າງໆ, ໃຫ້ແກ່ການກຽມພ້ອມພັດທະນາ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ພາຍຫຼັງພິທີເປີດສະຫຼອງ, ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສາມັນເລກທີ 488 ແຫ່ງມີເຂດວາງສະແດງກ່ຽວກັບປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ “ແດງ” ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຊົມ.