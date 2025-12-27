Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເປີດນຳໃຊ້ຂົວໃໝ່, ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ລາວ - ໄທ - ຫວຽດນາມ

ນີ້ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ໄທ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປາດຖະໜາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.
ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ຂົວໃໝ່ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 25 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດລະຫວ່າງແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ (ລາວ) ແລະ ແຂວງ ບຶງການ (ໄທ), ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນຳໃຊ້ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ - ໄທ ແຫ່ງທີ 5, ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຄ້າເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ພິເສດແມ່ນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ.

ທີ່ເຫດການ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ແລະ ທ່ານ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກຸນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ກ່າວແຈ້ງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງກິດຈະກຳ; ຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ໄທ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປາດຖະໜາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ. ໂຄງການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ ລາວ ກັບແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ, ສ້າງຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວກວ່າໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງທາງຄົມມະນາຄົມ, ການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ - ໄທ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ. ຂົວແຫ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດເສັ້ນທາງໄປມາຈາກແຂວງ ບຶງການ (ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ໄທ), ໄປຜ່ານແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ (ທາງພາກກາງ ລາວ) ອອກໄປຮອດດ່ານຊາຍແດນ ເກົ່າແຈວ (ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ, ຫວຽດນາມ) ລົງເຫຼືອພຽງກວ່າ 200 ກມ, ເມື່ອທຽບໃສ່ກວ່າ 350 ກມ ຄືກ່ອນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

APEC 2027 ຈະມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ

APEC 2027 ຈະມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ

ວຽກງານເນື້ອໃນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດກອງປະຊຸມໃຫ້ສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງເຖິງຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ, ວິໄສທັດໄລຍະຍາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top