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ຂ່າວສານ

ເປີດຖ້ຽວບິນ ເກິນເທີ - ເວີນດົນ: ເພີ່ມກາລະໂອກາດເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການຄ້າ, ທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 2 ທ້ອງຖິ່ນ

ຖ້ຽວບິນທຳອິດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເກິນເທີ ແລະ ເວິນດົນ ຈະບິນທົດລອງ 3 ຖ້ຽວ/ອາທິດ
  (ຜູ້ໂດຍສານ ຂອງຖ້ຽວບິນທຳອິດສາຍການບິນ ເວິນດົນ - ເກິນເທີ - ວິນດົນ)  

ວັນທີ 24 ເມສາ, ສະໜາມບິນສາກົນ ເກິນເທີ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງນະຄອນ ເກິນເທີ, ບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍລິສັດການບິນ Vietjet Air ຜັນຂະຫຍາຍການຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮັບໃຊ້ຜູ້ໂດຍສານ ໃນຖ້ຽວບິນທຳອິດສາຍການບິນ ເວິນດົນ - ເກິນເທີ - ວິນດົນ (ແຂວງ ກວາງນິງ). ເລື່ອງເປີດຖ້ຽວບິນໃໝ່ໄດ້ເປີດກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານ ຫງວຽນທຶກຫ້ຽນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເກິນເທີ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງເປີດຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງ 2 ທ້ອງຖິ່ນແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສົມທົບກັບແຂວງ ກວາງນິງ ເພື່ອເຮັດແນວໃດຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໂຄສະນາກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນ ເກິນເທີ ແລະ ທັງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ແຂວງ ກວາງນິງ ກໍຄືບັນດາແຂວງທິດຕາເວັນອອກພາກເໜືອ. ພ້ອມທັງ ກໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາວິສາຫະກິດສົ່ງເສີມການຄ້າ ນຳຜະລິດຕະພັນກະເສດມີມູນຄ່າສູງມາ ກວາງນິງ, ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ແລະ ສົ່ງອອກໄປ ຈີນ”.

ຖ້ຽວບິນທຳອິດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເກິນເທີ ແລະ ເວິນດົນ ຈະບິນທົດລອງ 3 ຖ້ຽວ/ອາທິດ ໃນວັນອັງຄານ, ວັນພະຫັດ, ວັນເສົາ, ໃຊ້ເວລາບິນ 2 ໂມງ 20 ນາທີ/ຖ້ຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

OECD ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2023 ບັນ​ລຸ​ດັບ​ເຕີ​ບ​ໂຕ 6,5%

OECD ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2023 ບັນ​ລຸ​ດັບ​ເຕີ​ບ​ໂຕ 6,5%

ໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19, ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລື່ນກາຍຢ່າງກະໂດດຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
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