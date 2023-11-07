ຂ່າວສານ
ເປີດກ້ວາງຮູບແບບການກວດແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງໄກ
ກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ດ່າວຮົ່ງລານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ມີບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໂຄງການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງໄກໄລຍະ 2020-2025 ແລະ ແຜນການຊຸກຍູ້ພັດທະນາການນຳໃຊ້ການແພດດິຈິຕອນ ເພື່ອຫັນເປັນ ດິຈິຕອນເຖິງປີ 2025.ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ພວມນຳໃຊ້ ທົດລອງການກວດແລະ ປິ່ນປົວ ພະຍາດທາງໄກ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ນໍາມາເຊິ່ງ ປະສິດທິຜົນ.
“ລັດຖະບານມີແຜນການສະເພາະສໍາລັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ. ຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະບັນດາເມືອງທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບທຸກລະບອບ ແລະ ນະໂຍບາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ນັບທັງການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີການ ຕິດຕາມ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເປົ້າໝາຍນີ້. ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ລົງນາມກັບຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບໂຄງການຍົກເວັ້ນການເສຍຄ່າສຳລັບໂຄງການບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລຕໍ່ຊາວໜຸ່ມບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີ່ນລິວກວາງ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫງວຽນກິມເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຮີ່ງແທ່ງດາດ... ກໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມ ແລະ ອະພິປາຍບັນດາບັນຫາທີ່ບັນດາ ສ.ສ. ຊ ຍົກອອກມາ.