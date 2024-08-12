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ຂ່າວສານ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ວົງ​ເງິນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດຕຳ​ແຜ່ນ​ຕັດ​ຫຍິບລື່ນ​ກາຍ 4 ຕື້ USD

ຍອດວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ ບັນລຸເກືອບ 24 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 6% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕາມຕົວເລກສະຖິຕິຫຼ້າສຸດຂອງກົມໃຫຍ່ພາສີອາກອນແລ້ວ, ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂົງເຂດຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບໃນເດືອນກໍລະກົດບັນລຸເກືອບ 4,3 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 12% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024. ນີ້ແມ່ນເດືອນທຳອິດໃນປີ ມີວົງເງິນການສົ່ງອອກໃນຂົງເຂດຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບລື່ນກາຍຕົວເລກ 4 ຕື້ USD ແລະ ກໍ່ເປັນເດືອນທີ່ມີວົງເງິນສົ່ງອອກສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີ 2022.

ຍອດວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ ບັນລຸເກືອບ 24 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 6% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກສິນຄ້າຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບໄປຍັງ 113 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ, ໃນນັ້ນ, ຕະຫຼາດຕົ້ນຕໍຍັງແມ່ນ ອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີລົບ (EU), ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ.

ນັບແຕ່ປັດຈຸບັນຈົນຮອດທ້າຍປີ ແມ່ນລະດູຈຸດສຸມໃນການຊື້ເຄື່ອງ. ບັນດາວິສາຫະກິດພວມມານະພະຍາຍາມ ຍົກອອກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ກ່ຽວກັບວັດຖຸດິບ, ຮູບແບບເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາມາດຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ ຂອງຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອບັນລຸໄດ້ການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງແມ່ນ 44 ຕື້ USD ໃນປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາກຊັງຕິນ, ອານເຊຣີ, ເຢຍລະມັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຊູແອັດ ເຂົ້າຢື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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