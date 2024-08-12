ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ວົງເງິນການສົ່ງອອກໃນຂົງເຂດຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບລື່ນກາຍ 4 ຕື້ USD
ຕາມຕົວເລກສະຖິຕິຫຼ້າສຸດຂອງກົມໃຫຍ່ພາສີອາກອນແລ້ວ, ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂົງເຂດຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບໃນເດືອນກໍລະກົດບັນລຸເກືອບ 4,3 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 12% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024. ນີ້ແມ່ນເດືອນທຳອິດໃນປີ ມີວົງເງິນການສົ່ງອອກໃນຂົງເຂດຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບລື່ນກາຍຕົວເລກ 4 ຕື້ USD ແລະ ກໍ່ເປັນເດືອນທີ່ມີວົງເງິນສົ່ງອອກສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີ 2022.
ຍອດວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ ບັນລຸເກືອບ 24 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 6% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກສິນຄ້າຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບໄປຍັງ 113 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ, ໃນນັ້ນ, ຕະຫຼາດຕົ້ນຕໍຍັງແມ່ນ ອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີລົບ (EU), ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ.
ນັບແຕ່ປັດຈຸບັນຈົນຮອດທ້າຍປີ ແມ່ນລະດູຈຸດສຸມໃນການຊື້ເຄື່ອງ. ບັນດາວິສາຫະກິດພວມມານະພະຍາຍາມ ຍົກອອກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ກ່ຽວກັບວັດຖຸດິບ, ຮູບແບບເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາມາດຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ ຂອງຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອບັນລຸໄດ້ການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງແມ່ນ 44 ຕື້ USD ໃນປີ 2024.