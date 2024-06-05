ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ບໍລິສັດ ຫວຽດນາມ ຖືກຈັດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ 100 ບໍລິສັດມີຜົນສະທ້ອນທີ່ສຸດ ໃນທົ່ວໂລກ
ວາລະສານ TIME ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ອາເມລິກາ ຫາກໍປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ 100 ບໍລິສັດມີອິດທິພົນຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງໂລກໃນປີ 2024. VinFast ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດ ລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໜຶ່ງດຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ມີໜ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ນີ້. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 TIME ເລືອກເອົາບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ, ມີບໍລິສັດຫວຽດນາມ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ນີ້. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, VinFast ຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ ບໍລິສັດ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນປີຜ່ານມາ.
ວາລະສານ TIME ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາປັດໄຈເຊິ່ງວາລະສານີ້ ຖືວ່າ VinFast ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຄື ເລື່ອງຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 700% ພາຍຫຼັງ 2 ອາທິດໄດ້ຕິດປະກາດ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ນິວຢອກ, ບໍລິສັດທີ່ມີຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ສຸດ ແມ່ນຂາຍລົດໄຟຟ້າ ແຕ່ໃຫ້ເຊົ່າບາດເຕີລີ ແລະ ແຜນການກ້າຫານຈະເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າຈຳນວນລົດຖືກຂາຍໃນປີ 2024.