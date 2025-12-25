ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດການຈັດແບ່ງໂຄຕາການປ່ອຍອາຍພິດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຍອດໂຄຕາການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວສຳລັບປີ 2025 – 2026. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດການຈັດແບ່ງໂຄຕາການປ່ອຍອາຍພິດ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດການຈັດແບ່ງໂຄຕາການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ການທົດລອງແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນເພື່ອສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວິວັດການທົດລອງຕ້ອງຄິດໄລ່ໂຄຕາໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂົງເຂດຢ່າງລະອຽດ (ຊີມັງ, ເຫຼັກກ້າ, ໄຟຟ້າ…), ກຳນົດຂອບຂະໜາດວິສາຫະກິດນຳເຂົ້າທົດລອງເພື່ອກະກຽມຜັນຂະຫຍາຍ 100% ກັບບັນດາເປົ້າໝາຍປ່ອຍອາຍພິດໃນອະນາຄົດ .
ກ່ຽວກັບວິວັດການປະຕິບັດແບບບັງຄັບ, ໄລຍະແຕ່ປັດຈຸບັນຮອດປີ 2027 ຈະສຸມໃສ່ທົດລອງເພື່ອສ້າງບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ຄົບຊຸດ. ນັບແຕ່ປີ 2028, ການຄຸ້ມຄອງໂຄຕາການປ່ອຍອາຍພິດຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສຳລັບທຸກຂົງເຂດ ແລະ ວິສາຫະກິດ.