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ຂ່າວສານ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ - ກາດານາ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍົກລະດັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍໂດຍໄວ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Mark Carney, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ.
  (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ. (ພາບ: VNA)  

ທີ່​ການ​ໂອ​້​ລົມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຍາມ​ໃດ ຫວຽດ​ນາມ ກໍ່​ຖື ກາ​ນາ​ດາ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ. ທ່ານ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ 2 ຝ່າຍ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ​ໂດຍ​ໄວ, ຄື: ກາ​ນາ​ດາ ສືບ​ຕໍ່​ເປິດ​ປະ​ຕູ​ແກ່​ຕະ​ຫຼາດໃຫ້​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ; ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ກາ​ນາ​ດາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ, ໂຄງ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໝູນ​ວຽນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ; ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ...

ສ່ວນ​ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Mark Carney ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ຂອງ ກາ​ນາ​ດາ ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ແລະ ພາກ​ພື້ນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ອິນ​ເດຍ - ​ປາ​ຊີ​ຟິກ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້​ນ, ກໍ່ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ 2 ຝ່າຍ​​ຈະສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ, ຊຸກ​ຍູ້ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ລວມ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ, ຄື: ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ກວມ​ລວມ, ພະ​ລ​ັງ​ງານ, ການ​ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​​ທີ່ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ... ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ໂດຍ​ກົງ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ປະ​ເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 49 ປີ (18/07/1977 – 18/07/2026), ໜັງ​ສື​ພິມ ປະ​ເທດ​ລາວ ຂອງສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຫາ​ກໍ່​ລົງ​ບົດ​ຂຽນ​ໂດຍ​ຢັ້ງ​ຢືນ “ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ​ໃນ​ໂລກ”.
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