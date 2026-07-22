ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ - ກາດານາ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍົກລະດັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍໂດຍໄວ
ທີ່ການໂອ້ລົມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ຢືນຢັນວ່າ ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖື ການາດາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອປະຕິບັດບັນດາບຸລິມະສິດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໂດຍໄວ, ຄື: ການາດາ ສືບຕໍ່ເປິດປະຕູແກ່ຕະຫຼາດໃຫ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ; ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ການາດາ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດ, ໂຄງການຈຸດສຸມດ້ານພະລັງງານ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ...
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mark Carney ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ການາດາ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດລວມໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ, ພະລັງງານ, ການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ... ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດສ້າງສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.