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ຂ່າວສານ

ເບ​ລາ​ຣຸດ ແມ່ນ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ເບລາຣຸດ ດ້ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມຢູ່ໃນທ່າເຕີບໂຕ ແລະ ນະໂຍບາຍລົງທຶນທີ່ສະດວກ, ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນສຳລັບວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ ເຈິ່ນຝຸຫຼື, ຜູ້ອໍານວຍການ ITPC ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: TTXVN)

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າຕະຫຼາດ ເບລາຣຸດ ໂດຍສູນສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ເບລາຣຸດ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ.

ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເບລາຣຸດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພິເສດນັບແຕ່ເມື່ອສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ (EAEU) ມີປະສິດທິຜົນ. ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຍົກເລີກປະມານ 90% ປະເພດພາສີສຳລັບການຄ້າສິນຄ້າ, ທຽບເທົ່າກວ່າ 90% ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍ, ສ້າງໂອກາດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຊກຊຶມເຂົ້າຕະຫຼາດ ເບລາຣຸດ ກໍຄືບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.  ຂີດໝາຍສຳຄັນອື່ນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍແມ່ນ ສັນຍາຍົກເວັ້ນວິຊາສຳລັບຜູ້ຖືໜັງສືຜ່ານແດນທຳມະດາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເບລາຣຸດ, ມີຜົນສັກສິດເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ. ປີ 2024, ວົງເງິນການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດບັນລຸປະມານ 59,7 ລ້ານ USD; ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ເບລາຣຸດ ລວມມູນຄ່າ 27,9 ລ້ານ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນເສດຖະກິດ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ

ນຳການພົວພັນເສດຖະກິດ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມສົມທົບກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັກສາທ່າພັດທະນາບັນດາສັນຍາການຄ້າ 2 ຝ່າຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
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