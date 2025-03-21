ຂ່າວສານ
ເບລາຣຸດ ແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າຕະຫຼາດ ເບລາຣຸດ ໂດຍສູນສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ເບລາຣຸດ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ.
ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເບລາຣຸດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພິເສດນັບແຕ່ເມື່ອສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ (EAEU) ມີປະສິດທິຜົນ. ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຍົກເລີກປະມານ 90% ປະເພດພາສີສຳລັບການຄ້າສິນຄ້າ, ທຽບເທົ່າກວ່າ 90% ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍ, ສ້າງໂອກາດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຊກຊຶມເຂົ້າຕະຫຼາດ ເບລາຣຸດ ກໍຄືບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ຂີດໝາຍສຳຄັນອື່ນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍແມ່ນ ສັນຍາຍົກເວັ້ນວິຊາສຳລັບຜູ້ຖືໜັງສືຜ່ານແດນທຳມະດາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເບລາຣຸດ, ມີຜົນສັກສິດເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ. ປີ 2024, ວົງເງິນການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດບັນລຸປະມານ 59,7 ລ້ານ USD; ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ເບລາຣຸດ ລວມມູນຄ່າ 27,9 ລ້ານ USD.