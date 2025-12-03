ຂ່າວສານ
ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ຄົນພິການແມ່ນໄມ້ວັດແຖກ ຂອງຄວາມສີວິໄລທັນສະໄໝ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກ ກັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ໜູນຊ່ວຍຄົນພິການໃນທົ່ວປະເທດ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ການເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ຄົນພິການບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິນທຳເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນໄມ້ວັດແຖກຂອງຄວາມສິວິໄລທັນສະໄໝ, ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນອີກດ້ວຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ:
ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງວົງຄະນະຍາດ, ລົບລ້າງການຈຳແນກການປະພຶດ, ຊຸກຍູ້ສັງຄົມບໍ່ມີຮົ້ວກີດຂວາງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ວົງຄະນະຍາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍຄົນພິການຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ມີຫົດຄິດປະດິດສ້າງໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດ.