ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ພິ​ການ​ແມ່ນ​ໄມ້​ວັດ​ແຖກ ຂອງ​ຄວາມ​ສີ​ວິ​ໄລ​ທັນ​ສະ​ໄໝ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ການເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ຄົນພິການບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິນທຳເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນໄມ້ວັດແຖກຂອງຄວາມສິວິໄລທັນສະໄໝ, ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກ ກັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ໜູນຊ່ວຍຄົນພິການໃນທົ່ວປະເທດ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ການເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ຄົນພິການບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິນທຳເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນໄມ້ວັດແຖກຂອງຄວາມສິວິໄລທັນສະໄໝ, ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນອີກດ້ວຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ:

ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງວົງຄະນະຍາດ, ລົບລ້າງການຈຳແນກການປະພຶດ, ຊຸກຍູ້ສັງຄົມບໍ່ມີຮົ້ວກີດຂວາງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ວົງຄະນະຍາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍຄົນພິການຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ມີຫົດຄິດປະດິດສ້າງໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​: ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ, ຄວາມຜູກ​ພັນ​​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ໃຫ້​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ສອງປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນ ເຫັນດີເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ນັ້ນແມ່ນສາຍພົວພັນ: “ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຄວາມຜູກພັນຍຸດທະສາດ”; ໂດຍຢັ້ງຢືນວ່າ “ຄວາມຜູກພັນຍຸດທະສາດ ແມ່ນພື້ນຖານຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງ ຢ່າງແຂງແຮງ.
