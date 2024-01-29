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ຂ່າວສານ

ເບິ່ງແຍງດູແລສະມາຊິກກຳມະບານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຍາມບຸນເຕັດ

ສ່ວນຢູ່ແຂວງ ຕ່ຽນຢາງ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ ແຂວງ ຕ່ຽນຢາງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດພ້ອມກັບກຳມະກອນ - ຊົມເຊີຍພັກ, ຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ”
ເມືອງ 5, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດການມອບຂອງຂວັນໃຫ້ກຳມະກອນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກຳມະບານບັນດາເຂດຜະລິດສົ່ງອອກ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຂອງນະຄອນ, ກຳມະບານລັດຖະກອນກອນຂອງນະຄອນ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ບຸນເຕັດເຕົ້າໂຮມ - ລະດູບານໃໝ່ຕອບບຸນແທນຄຸນ” ປີ 2024, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ສະມາຊິກກຳມະບານເກືອບ 5.000 ຄົນທີ່ມີປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ມີເງື່ອນໄຂກັບບ້ານຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ.

ໃນຂອບເຂດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ກຳມະບານຢູ່ບັນດາເຂດຜະລິດສົ່ງອອກ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະສັງສັນ 800 ຄອບຄົວສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດຜະລິດສົ່ງອອກໃນບໍລິເວນນະຄອນ. ທີ່ລາຍການ, ຄອບຄົວບັນດາສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນ, ວັນນະຄະດີ...

ກຳມະກອນໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດ 0 ດົ່ງ (ພາບ:Bảo Hân/ laodong.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງ ບັກຢາງ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ໄດ້ໄຂລາຍການ “ບຸນເຕັດເຕົ້າໂຮມ - ລະດູບານໃໝແຫ່ງການແບ່ງປັນ” ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດບຸນເຕັດກະມະບານ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 0 ດົ່ງທີ່ສະຫງວນໃຫ້ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ກວາງເຈົາ (ເມືອງ ຫວຽດອຽນ).

ສ່ວນຢູ່ແຂວງ ຕ່ຽນຢາງ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ ແຂວງ ຕ່ຽນຢາງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດພ້ອມກັບກຳມະກອນ - ຊົມເຊີຍພັກ, ຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ” ໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເຕີນເຮືອງ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ ໝີທໍ ແລະ ກຸ່ມເຂດອຸດສາຫະກຳ ຈູງອານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ວັນທີ 28 ມັງກອນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວົງແຄບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທ໋ງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງ.
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