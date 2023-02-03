ຂ່າວສານ
ເດືອນມັງກອນ ປີ 2023, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັກສາເປັນປົກກະຕິ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກຸມພາ, ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນມັງກອນປີ 2023. ໃນເດືອນມັງກອນນີ້, ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ເສດຖະກິດມະຫາພາກສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ດັດຊະນີຄ່າໃຊ້ສອຍເພີ່ມຂຶ້ນ 0,52%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເດືອນທັນວາປີ 2022, ເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ການຄ້າ, ການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 20%ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ການສົ່ງອອກເກີນດຸ່ນບັນລຸ 3,6 ຕື້ USD, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ 871.000 ເທື່ອຄົນ, ມີວິສາຫະກິດເກືອບ 11.000ແຫ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃໝ່, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບທາງໄກຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນມັງກອນ ແລະ ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນເດືອນກຸມພາ, ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສະພາບການຈັດແບ່ງ, ປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກສາທາລະນະ…
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ແທນໄຈ້ແຍກ, ຕີລາຄາ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາວຽກງານທີ່ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ, ບັນດາເນື້ອໃນຍັງຄົງຄ້າງ, ຈຳກັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຊອກຫາສາຍເຫດ, ວາງອອກບັນດາໜ້າທີ່, ວິທີການແກ້ໄຂພື້ນຖານ, ລະອຽດໃນຊຸມເດືອນຕໍ່ໄປ.