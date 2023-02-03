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ຂ່າວສານ

ເດືອນ​ມັງ​ກອນ ປີ 2023, ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັກ​ສາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບທາງໄກຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນມັງກອນ ແລະ ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນເດືອນກຸມພາ, ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສະພາບການຈັດແບ່ງ, ປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກສາທາລະນະ…
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ   

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກຸມພາ, ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນມັງກອນປີ 2023. ໃນເດືອນມັງກອນນີ້, ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ເສດຖະກິດມະຫາພາກສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ດັດຊະນີຄ່າໃຊ້ສອຍເພີ່ມຂຶ້ນ 0,52%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເດືອນທັນວາປີ 2022, ເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ການຄ້າ, ການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 20%ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ການສົ່ງອອກເກີນດຸ່ນບັນລຸ 3,6 ຕື້ USD, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ 871.000 ເທື່ອຄົນ, ມີວິສາຫະກິດເກືອບ 11.000ແຫ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃໝ່, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບທາງໄກຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນມັງກອນ ແລະ ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນເດືອນກຸມພາ, ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສະພາບການຈັດແບ່ງ, ປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກສາທາລະນະ…

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ແທນໄຈ້ແຍກ, ຕີລາຄາ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາວຽກງານທີ່ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ, ບັນດາເນື້ອໃນຍັງຄົງຄ້າງ, ຈຳກັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຊອກຫາສາຍເຫດ, ວາງອອກບັນດາໜ້າທີ່, ວິທີການແກ້ໄຂພື້ນຖານ, ລະອຽດໃນຊຸມເດືອນຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ

ຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ

ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເມື່ອວັນທີ 3/2/1930 ແມ່ນບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ນຳການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຈາກໄຊຊະນະນີ້ໄປສູ່ໄຊຊະນະອື່ນ. ໃນວິວັດ 93 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ພັກ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພັກ, ເປັນເອກະພາບໃນການສືບທອດ ແລະ ພັດທະນາແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະໄລຍະ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາອາຍຸການມໍ່ໆມານີ້. ດ້ວຍການເພີ່ມເຕີມ, ສືບທອດ, ສ້າງແນວທາງກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃຫມ່ໃນວຽກງານນີ້.
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