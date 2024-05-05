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ຂ່າວສານ

ເດືອນ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ 2024: ຂົນ​ຂວາຍ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​​ຊ່ວຍ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ

ເດືອນມະນຸດສະທຳ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງປະຊາຄົມແຫ່ງຄວາມເມດຕາ; ພົບເຫັນ, ເຊີດຊູ ແລະ ທະວີຄູນບັນດາຮູບແບບທີ່ດີ, ວິທີການມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແບບຢ່າງດີເດັ່ນ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ເດືອນມະນຸດສະທຳ ແລະ ເດືອນກຳມະກອນໃນວົງກວ້າງ.
ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົບປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ສະພາກາແດງ ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ເມືອງ ຝຸ່ງຮຽບ ຈັດຕັ້ງພິທີປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວິວັດທະນາການມະນຸດສະທຳ - ມອບຮັບຄວາມຮັກແພງ”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງ ສາກົນ ຄືວັນທີ 8 ພຶດສະພາ. ເດືອນມະນຸດສະທຳ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງປະຊາຄົມແຫ່ງຄວາມເມດຕາ; ພົບເຫັນ, ເຊີດຊູ ແລະ ທະວີຄູນບັນດາຮູບແບບທີ່ດີ, ວິທີການມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແບບຢ່າງດີເດັ່ນ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ເດືອນມະນຸດສະທຳ ແລະ ເດືອນກຳມະກອນໃນວົງກວ້າງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ, ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ ໄດ້ອຸປະຖຳເງິນເກືອບ 100.000 USD ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງແຂວງ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາຢູ່ຕາແສງ ໂທງທູ, ເມືອງ ເກຟອງ, ສະພາກາແດງ ແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນເມືອງ ເກຟອງ ຈັດຕັ້ງພິທີປຸກລະດົມ ເດືອນມະນຸດສະທຳ ປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ຕົວ​ປຶ້ມ ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ - ບັນ​ດາຕົວພະ​ຍານປະ​ຫວັດ​ສາດ ​ອອກ​ສຽງ

ເປີດ​ຕົວ​ປຶ້ມ “ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ - ບັນ​ດາຕົວພະ​ຍານປະ​ຫວັດ​ສາດ ​ອອກ​ສຽງ”

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຕົວປຶ້ມ “ຄວາມຊົງຈຳ ດ້ຽນບຽນຝູ - ບັນດາພະຍານປະຫວັດສາດ ອອກສຽງ” ຂອງນັກປະຫວັດສາດ ຊາວຝລັ່ງ ສອງຄົນ ນັ້ນແມ່ນທ່ານ Pierre Journoud ແລະ ທ່ານ Hugues Tertrais.
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