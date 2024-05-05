ຂ່າວສານ
ເດືອນມະນຸດສະທຳ 2024: ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງກຳລັງຊ່ວຍບັນດາເປົ້າໝາຍປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ສະພາກາແດງ ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ເມືອງ ຝຸ່ງຮຽບ ຈັດຕັ້ງພິທີປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວິວັດທະນາການມະນຸດສະທຳ - ມອບຮັບຄວາມຮັກແພງ”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງ ສາກົນ ຄືວັນທີ 8 ພຶດສະພາ. ເດືອນມະນຸດສະທຳ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງປະຊາຄົມແຫ່ງຄວາມເມດຕາ; ພົບເຫັນ, ເຊີດຊູ ແລະ ທະວີຄູນບັນດາຮູບແບບທີ່ດີ, ວິທີການມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແບບຢ່າງດີເດັ່ນ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ເດືອນມະນຸດສະທຳ ແລະ ເດືອນກຳມະກອນໃນວົງກວ້າງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ, ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ ໄດ້ອຸປະຖຳເງິນເກືອບ 100.000 USD ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງແຂວງ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາຢູ່ຕາແສງ ໂທງທູ, ເມືອງ ເກຟອງ, ສະພາກາແດງ ແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນເມືອງ ເກຟອງ ຈັດຕັ້ງພິທີປຸກລະດົມ ເດືອນມະນຸດສະທຳ ປີ 2024.