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ຂ່າວສານ

ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຫວຽດ​ນາມ - ແດນ​ມາກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ ຫງວຽນຊັວນຖັງ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງກຳມາທິການນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແດນມາກ ໂດຍທ່ານ Michael Aastrup Jensen, ປະທານກຳມາທິການເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ ຫງວຽນຊັວນຖັງ ແລະ ທ່ານ Michael Aastrup Jensen ປະທານກຳມາທິການນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດ, (ພາບ:TTXVN)

ເມື່ອແຈ້ງໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ຫວຽດນາມ ພວມປະຕິບັດການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ລະບົບການເມືອງ, ກົງຈັກການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດທຸກຂັ້ນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງເຕີບໂຕໃໝ່. ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບບັນດາອົງການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຢູ່ ແດນມາກ ເພື່ອມີບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າລວມກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ເຊີນນັກຊ່ຽວຊານ ແດນມາກ ມາແບ່ງປັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ຢູ່ສະຖາບັນ…

        ສ່ວນທ່ານປະທານຄະນະກຳມາທິການນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດ ແດນມາກ  Michael Aastrup Jensen ຖືວ່າ, ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບມື້ນັບພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເຮັດໃຫ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕາມທິດແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການຍົກການພົວພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຂຶ້ນລະດັບສູງກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ.ກຽກ​ກີ​ສະ​ຖານ Adylbek Kasimalyev ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ.ກຽກ​ກີ​ສະ​ຖານ Adylbek Kasimalyev ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຽກກີສະຖານ ນັບແຕ່ເມື່ອສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ກຽກກີສະຖານ, ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນທຸກຂົງເຂດ.
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