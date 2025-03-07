ຂ່າວສານ
ເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກ
ເມື່ອແຈ້ງໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ຫວຽດນາມ ພວມປະຕິບັດການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ລະບົບການເມືອງ, ກົງຈັກການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດທຸກຂັ້ນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງເຕີບໂຕໃໝ່. ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບບັນດາອົງການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຢູ່ ແດນມາກ ເພື່ອມີບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າລວມກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ເຊີນນັກຊ່ຽວຊານ ແດນມາກ ມາແບ່ງປັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ຢູ່ສະຖາບັນ…
ສ່ວນທ່ານປະທານຄະນະກຳມາທິການນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດ ແດນມາກ Michael Aastrup Jensen ຖືວ່າ, ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບມື້ນັບພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເຮັດໃຫ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕາມທິດແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການຍົກການພົວພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຂຶ້ນລະດັບສູງກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.