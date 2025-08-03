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ຂ່າວສານ

ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ໃນເຄືອຂ່າຍດີຈີຕອນ

ຈຸດເດັ່ນຂອງເວທີປາໄສແມ່ນການເປີດຕົວເວັບໄຊແລກປ່ຽນການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ Vietnamsgp.arobid.com
ຈຸດເດັ່ນຂອງເວທີປາໄສແມ່ນການເປີດຕົວເວັບໄຊແລກປ່ຽນການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ Vietnamsgp.arobid.com (ພາບ: VGP/DA)

ເວທີປາໄສການຄ້າຍືນຍົງ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 01 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະພັນຜະລິດ ສິງກະໂປ (SMF). ເຫດການໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍກ້າວໄປເຖິງບາດກ້າວໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຫັນເປັນສີຂຽວລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງເວທີປາໄສແມ່ນການເປີດຕົວເວັບໄຊແລກປ່ຽນການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ Vietnamsgp.arobid.com, ພື້ນຖານ B2B 2 ຝ່າຍທຳອິດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ. ພື້ນຖານນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມື, ລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າ ແລະ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນທາງອິນເຕີເນັດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານ Lennon Tan, ປະທານ SMF ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ແມ່ນການເພີ່ມເຕີມເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ກັນ. ເລື່ອງສະເໜີຕົວພື້ນຖານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ B2B ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນກຳໄລຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ຄວາມເສລີໃນການແລກປ່ຽນ ແລະ ຊອກຫາຜູ້ອອກແຮງງານ; ການຊຳລະດ້ວຍສະກຸ່ນເງິນຂອງຫຼາຍປະເທດ; ເຊື່ອມຕໍ່ອັດສະລິຍະ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຂະແໜງການທູດສວມບົດບາດສຳຄັນພິເສດສຳລັບພາລະກຳຂອງຊາດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: “ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຂະແໜງການທູດສວມບົດບາດສຳຄັນພິເສດສຳລັບພາລະກຳຂອງຊາດ”

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນບັນດາກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງພື້ນຖານສັນຕິພາບຂອງປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັບທົ່ວປວງຊົນປົດປ່ອຍຊາດ
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