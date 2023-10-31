ຂ່າວສານ
ເຊີດຊູ 64 ວິສາຫະກິດດີເດັ່ນເພື່ອຜູ້ອອກແຮງງານ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຂາຍ ພ້ອມດ້ວຍການນຳສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ວິສາຫະກິດດີເດັ່ນ ເພື່ອຜູ້ອອກແຮງງານ ປີ 2023 ຈຳນວນ 64 ແຫ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຂາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ໃນວິວັດການແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ພັດທະນາຂອງວິສາຫະກິດແຕ່ລະແຫ່ງ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນກຳລັງຕົ້ນຕໍຂອງການຜະລິດ, ແມ່ນປັດໄຈແກ່ນສານທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິສາຫະກິດ. ຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນກຳລັງໂດຍກົງທີ່ສ້າງຄຸນຄ່າເສດຖະກິດ ຫຼໍ່ລ້ຽງວັດທະນະທຳຂອງວິສາຫະກິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໃຫຍ່, ພັດທະນາລວມຂອງວິສາຫະກິດ. ການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ, ກ້າວໜ້າ ກໍແມ່ນປັດໄຈຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດພັດທະນາ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສາຍພົວພັນທີ່ກົມກຽວນັ້ນ, ວິສາຫະກິດຕ້ອງຖືຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງຕົນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນກໍຕ້ອງມີສະຕິຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນທີ່ມີຕໍ່ການພັດທະນາລວມ”.
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດເກືອບ 910 ແຫ່ງທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວ, ສະຫະກອນກວ່າ 31.000 ແຫ່ງ ແລະ ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ 5,5 ລ້ານແຫ່ງ; ປະກອບສ່ວນກວ່າ 60% GDP ໃຫ້ແກ່ປະເທດ.