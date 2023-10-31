Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຊີດ​ຊູ 64 ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ດີ​ເດັ່ນ​ເພື່ອ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີເຊີດຊູວິສາຫະກິດດີເດັ່ນ ເພື່ອຜູ້ອອກແຮງງານປີ 2023.
ພິທີເຊີດຊູບັນດາວິສາຫະກິດດີເດັ່ນເພື່ອຜູ້ອອກແຮງງານ (ພາບ: qdnd.vn)

ທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຂາຍ ພ້ອມດ້ວຍການນຳສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ວິສາຫະກິດດີເດັ່ນ ເພື່ອຜູ້ອອກແຮງງານ ປີ 2023 ຈຳນວນ 64 ແຫ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຂາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ໃນວິວັດການແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ພັດທະນາຂອງວິສາຫະກິດແຕ່ລະແຫ່ງ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນກຳລັງຕົ້ນຕໍຂອງການຜະລິດ, ແມ່ນປັດໄຈແກ່ນສານທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິສາຫະກິດ. ຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນກຳລັງໂດຍກົງທີ່ສ້າງຄຸນຄ່າເສດຖະກິດ ຫຼໍ່ລ້ຽງວັດທະນະທຳຂອງວິສາຫະກິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໃຫຍ່, ພັດທະນາລວມຂອງວິສາຫະກິດ. ການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ, ກ້າວໜ້າ ກໍແມ່ນປັດໄຈຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດພັດທະນາ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສາຍພົວພັນທີ່ກົມກຽວນັ້ນ, ວິສາຫະກິດຕ້ອງຖືຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງຕົນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນກໍຕ້ອງມີສະຕິຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນທີ່ມີຕໍ່ການພັດທະນາລວມ”.

ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດເກືອບ 910 ແຫ່ງທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວ, ສະຫະກອນກວ່າ 31.000 ແຫ່ງ ແລະ ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ 5,5 ລ້ານແຫ່ງ; ປະກອບສ່ວນກວ່າ 60% GDP ໃຫ້ແກ່ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ທ່າອ່ຽງປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມປະຕິບັດແລະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນນຫຼວງຫຼາຍພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ. ນັກສິລະປິນຫຼາຍຄົນໄດ້ເລືອກເອົາດົນຕີພື້ນເມືອງສົມທົບກັບດົນຕີທັນສະໄໝທັງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ກໍ່ແມ່ນວິທີນຳດົນຕີພື້ນເມືອງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລື້ງເຄີຍແລະໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບໄວໜຸ່ມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top