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ຂ່າວສານ

ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນ​ຄ່າ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ​ ຜ່ານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ສອນ​ພາ​ສາຫວຽດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາຄູສອນພາສາຫວຽດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັບຜູ້ຂຽນຮຽບຮຽງປຶ້ມແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມພວມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເຊີດຊູພາສີ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາຄູສອນພາສາຫວຽດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັບຜູ້ຂຽນຮຽບຮຽງປຶ້ມແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມພວມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເຊີດຊູພາສີ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. 

   

ປຶ້ມ “ສະບາຍດີ ພາສາຫວຽດ” (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດ “ຊຸດຝຶກອົບຮົມສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປີ 2022” ໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັບກະຊວງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງນັ້ນ, ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ ຢ້າວຢຸກຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ວິທີການສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ”. ນີ້ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງວັນເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ຄືວັນທີ 8 ກັນຍາ.

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາຄູສອນພາສາຫວຽດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັບຜູ້ຂຽນຮຽບຮຽງປຶ້ມແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມພວມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເຊີດຊູພາສີ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຕາມບັນດານັກຊ່ຽວຊານແລ້ວ, ໃນວິວັດການຮຽນພາສາຫວຽດ, ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄລຍະຍາກທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ຮຽນໃນເກນອາຍຸຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ. ຕາມທ່ານ ປ.ອ ຫງວຽນຖທ່ານ ປ.ອ ຫງວຽນຖຸຍແອັງ, ຜູ້ຂຽນປຶ້ມ “ສະບາຍດີ ພາສາຫວຽດ”, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເມື່ອສອນພາສາຫວຽດໃຫ້ແກ່ນ້ອງນ້ອຍ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຕ້ອງສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ ເພື່ອດຶງດູດ ຍົກສູງຄວາມຕ້ອງການມະນຸດສຳພັນດ້ວຍພາສາຫວຽດຂອງເດັກ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຄື: ການລະຫຼິ້ນ, ວັນບຸນ...ຈາກນັ້ນ ພວກນ້ອງນ້ອຍຈະຢາກຊອກຮູ້, ຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ພາສາຫວຽດ ໃນມະນຸດສຳພັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂ​ະ​ແໜງ​ສາ​ທາ​ລ​ະ​ນະ​ສຸກ​ຕ້ອງ​ຖື​ສຸ​ຂະ​ພາບ, ຊີ​ວິດ​ອິນ​ຊີ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເໜືອ​ກ່​ວາ​ສິ່ງ​ໃດໝົດ

ຂ​ະ​ແໜງ​ສາ​ທາ​ລ​ະ​ນະ​ສຸກ​ຕ້ອງ​ຖື​ສຸ​ຂະ​ພາບ, ຊີ​ວິດ​ອິນ​ຊີ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເໜືອ​ກ່​ວາ​ສິ່ງ​ໃດໝົດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການ “ຍົກສູງວຽກງານເຍິ່ງແຍງສຸຂະພາບປະຊາຊົນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມືຢ່າງມີໄຫວພິບ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູໂດຍໄວ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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