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ຂ່າວສານ

ເຊີດຊູວິສາຫະກິດ, ສ່ວນບຸກຄົນ Top ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຫວຽດນາມ ປີ 2025

ລາຍການຍ້ອງຍໍ Top ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີເພື່ອເຊີດຊູບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີການປະກອບສ່ວນພົ້ນເດັ່ນໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ .
(ທີ່ລາຍການຍ້ອງຍໍ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະສະມາຄົມບັນດາສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະມາຄົມເອເລກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ, ສະຖາບັນປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຈັດພິທີຍ້ອງຍໍ “Top ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຫວຽດນາມ – Industrie 4.0 Awards” ຄັ້ງທີ 4, ປີ 2025. ລາຍການຍ້ອງຍໍ Top ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີເພື່ອເຊີດຊູບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີການປະກອບສ່ວນພົ້ນເດັ່ນໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ສ້າງຮູບແບບຜະລິດອັດສະລິຍະ. ປີນີ້, ລາຍການໄດ້ຮັບກວ່າ 350 ສຳເນົາເອກະສານ ແລະ ໄດ້ຄັດເລືອກ 125 ສຳເນົາເອກະສານດີເດັ່ນເພື່ອເຊີດຊູ.

ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ຮັບການເຊີດຊູບໍ່ພຽງແຕ່ມີກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດີເດັ່ນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວິໄສທັດຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ນາມດິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີ່ມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ນາມດິງ, ຮ່ານາມ, ນິງບິ່ງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ວຽກງານສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນບໍລິເວນ 3 ແຂວງ.
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