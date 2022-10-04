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ຂ່າວສານ

ເຊິດ​ຊູ 100 ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ຫວຽດ​ນາມ ດີ​ເດັ່ນປີ 2022

ປີນີ້, ຄະນຈັດຕັ້ງໄດ້ຕົກລົງມອບນາມມະຍົດຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ 100 ຄົນ.

ປີນີ້, ຄະນຈັດຕັ້ງໄດ້ຕົກລົງມອບນາມມະຍົດຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ 100 ຄົນ.

   

ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມປີ 2022”

ພິທີເຊີດຊູ ແລະ ມອບນາມມະຍົດ 100 ຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2022 ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ຕຸລາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນຂ່າວໄດ້ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວສຽດນາມປີ 2022” ໂດຍສູນກາງຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ຕຸລາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ຕາມຄະນະຈັດຕັ້ງແລ້ວ, ພິທີເຊີດຊູ ແລະ ມອບນາມມະຍົດ 100 ຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2022 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ປີ 2022” ແລະ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 10 ປີແຫ່ງ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ປີ 2022”, ປີນີ້, ຄະນຈັດຕັ້ງໄດ້ຕົກລົງມອບນາມມະຍົດຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ 100 ຄົນ. ທ່ານຟ້າມຕຽນນາມ, ຮອງປະທານສູນກາງຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມປີ 2022”, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

  ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ບັນດາຮູບແບບການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ຊົນນະບົດຂອງບັນດາຊາວກະສິກອນຫວງຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2022 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາທ່າແຮງຂອງກະສິກຳບັນດາເຂດພາກ, ທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເກືອບທັງໝົດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບໝວດຜະລິດຕະພັນໃນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຊອກຮູ້, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກ ຊ່ວຍຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ພ້ອມທັງກໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນວົງຄະນະຍາດ, ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Igor Krasnov ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການສະຫະພັນລັດເຊຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
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