ຂ່າວສານ
ເຊິດຊູ 100 ຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2022
ປີນີ້, ຄະນຈັດຕັ້ງໄດ້ຕົກລົງມອບນາມມະຍົດຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ 100 ຄົນ.
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມປີ 2022”
ພິທີເຊີດຊູ ແລະ ມອບນາມມະຍົດ 100 ຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2022 ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ຕຸລາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນຂ່າວໄດ້ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວສຽດນາມປີ 2022” ໂດຍສູນກາງຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ຕຸລາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມຄະນະຈັດຕັ້ງແລ້ວ, ພິທີເຊີດຊູ ແລະ ມອບນາມມະຍົດ 100 ຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2022 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ປີ 2022” ແລະ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 10 ປີແຫ່ງ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ປີ 2022”, ປີນີ້, ຄະນຈັດຕັ້ງໄດ້ຕົກລົງມອບນາມມະຍົດຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ 100 ຄົນ. ທ່ານຟ້າມຕຽນນາມ, ຮອງປະທານສູນກາງຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ “ລາຍການຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມປີ 2022”, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ບັນດາຮູບແບບການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ຊົນນະບົດຂອງບັນດາຊາວກະສິກອນຫວງຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2022 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາທ່າແຮງຂອງກະສິກຳບັນດາເຂດພາກ, ທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເກືອບທັງໝົດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບໝວດຜະລິດຕະພັນໃນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຊອກຮູ້, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກ ຊ່ວຍຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ພ້ອມທັງກໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນວົງຄະນະຍາດ, ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)