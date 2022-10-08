ຂ່າວສານ
ເຈິ່ນວັນຖຸ່ຍ - ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫຍ່ - ລາງວັນ ບຸ່ຍຊວັນຟ໊າຍ
ລາງວັນໃຫຍ່ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ, ເຊິ່ງເປັນລາຍການແຂ່ງຂັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ ເຈິ່ນວັນຖຸ່ຍ, ຍ້ອນມີການປະກອບສ່ວນຜົນງານທີ່ອຳມະຕະຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ພິທີມອບລາງວັນ (ພາບ: hanoimoi.com.vn)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂ່ງຂັນຊິງລາງວັນ ບຸ່ຍຊວັນຟາຍ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ ຂອງໜັງສືພິມ ກິລາ ແລະ ວັດທະນະທຳ (ສັງກັດສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ປະກາດໝາກຜົນ ແລະ ມອບລາງວັນຄັ້ງທີ 15, ປີ 2022 ຢ່າງເປັນທາງການ. ລາງວັນ ບຸ່ຍຊວັນຟາຍ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2008 ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍນັກຊຽນ, ຜົນງານ, ແນວຄວາມຄິດ, ວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ສິລະປະສູງ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ.
15 ປີຜ່ານມາ, ລາງວັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນອາຫານທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບ ຮ່າໂນ້ຍ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນວິທີເຮັດທີ່ແທດຈິງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງນັກຂ່າວດ້ານ ກິລາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ຊົມເຊີຍບັນດາແບບຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍແຫຼ່ງພະລັງທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນສັງຄົມ, ນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງທີ່ນີ້ມນວນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັບມື້ນັບສວຍງາມກວ່າເກົ່າ. ລາງວັນໃຫຍ່ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ, ເຊິ່ງເປັນລາຍການແຂ່ງຂັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ ເຈິ່ນວັນຖຸ່ຍ, ຍ້ອນມີການປະກອບສ່ວນຜົນງານທີ່ອຳມະຕະຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)