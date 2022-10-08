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ຂ່າວສານ

ເຈິ່ນ​ວັນ​ຖຸ່ຍ - ຜູ້ກ​ຳ​ກັບ​ການ​ສະ​ແດງ ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ໃຫຍ່ - ລາງວັນ ບຸ່ຍ​ຊວັນ​ຟ໊າຍ

ລາງວັນໃຫຍ່ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ, ເຊິ່ງເປັນລາຍການແຂ່ງຂັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ ເຈິ່ນວັນຖຸ່ຍ, ຍ້ອນມີການປະກອບສ່ວນຜົນງານທີ່ອຳມະຕະຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ລາງວັນໃຫຍ່ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ, ເຊິ່ງເປັນລາຍການແຂ່ງຂັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ ເຈິ່ນວັນຖຸ່ຍ, ຍ້ອນມີການປະກອບສ່ວນຜົນງານທີ່ອຳມະຕະຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

    

ພິທີມອບລາງວັນ (ພາບ: hanoimoi.com.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂ່ງຂັນຊິງລາງວັນ ບຸ່ຍຊວັນຟາຍ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ ຂອງໜັງສືພິມ ກິລາ ແລະ ວັດທະນະທຳ (ສັງກັດສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ປະກາດໝາກຜົນ ແລະ ມອບລາງວັນຄັ້ງທີ  15, ປີ 2022 ຢ່າງເປັນທາງການ. ລາງວັນ ບຸ່ຍຊວັນຟາຍ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2008 ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍນັກຊຽນ, ຜົນງານ, ແນວຄວາມຄິດ, ວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ສິລະປະສູງ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ.

        15 ປີຜ່ານມາ, ລາງວັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນອາຫານທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບ ຮ່າໂນ້ຍ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນວິທີເຮັດທີ່ແທດຈິງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງນັກຂ່າວດ້ານ ກິລາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ຊົມເຊີຍບັນດາແບບຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍແຫຼ່ງພະລັງທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນສັງຄົມ, ນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງທີ່ນີ້ມນວນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັບມື້ນັບສວຍງາມກວ່າເກົ່າ. ລາງວັນໃຫຍ່ - ເພື່ອຄວາມຮັກຮ່າໂນ້ຍ, ເຊິ່ງເປັນລາຍການແຂ່ງຂັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ ເຈິ່ນວັນຖຸ່ຍ, ຍ້ອນມີການປະກອບສ່ວນຜົນງານທີ່ອຳມະຕະຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ

ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ

ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳເພື່ອສິດພື້ນຖານຂອງຊາດ, ສິດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສິດສ້າງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ.
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